Dreigeschossiger Bahnhof geplant

In Reutin soll ein echtes Bahnhofsgebäude entstehen, das auf drei Geschossen alles Nötige unterbringt. Dazu gehören auch ein Fahrkartenschalter sowie Kiosk, Bäckerei oder Geschäft im Erdgeschoss. Ein Steg führt auf die vier Bahnsteige sowie weiter in Richtung See, so dass die neue Siedlung perfekt an den Bahnhof angebunden wäre. Zwischen Berliner Platz und Bahnhof reicht der Platz für den Kreisverkehr samt Unterführung. Entlang der Bregenzer Straße sollen dann Parkplätze und Regio-Bushaltestellen entstehen. Die Stadt plant in dem Bereich neben Kurzzeitparkplätzen ein Parkhaus mit etwa 200 Stellplätzen.