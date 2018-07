Dreifach-Triumph für Scuderia Lindau am Arlbergpass

Steile Serpentinen hinaufgegangen ist es am vergangenen Freitag und Samstag für die Rennfahrer der Scuderia Lindau beim Bergslalom des Renn Rallye Club Vorarlberg (RRCV). Vom Start in Stuben am Arlberg zog sich die 1,6 Kilometer lange Bergrennstrecke die Arlbergpassstraße hinauf. Laut Pressemitteilung nahmen am Freitag zwei Piloten der Scuderia Lindau den Kampf gegen die Uhr auf. In der Klasse der Historischen Fahrzeuge bis Baujahr 1974 ging Wolfgang Ströhm an den Start. Er jagte mit seinem Opel Ascona A die Kurven hinauf und erreichte am Ende des Tages Platz drei. Norbert Gapp auf BMW E36 M3 erfuhr den sechsten Rang in der Klasse der Rennsportfahrzeuge über 2000 Kubikzentimeter Hubraum. Am Samstag gingen Richard Rein mit seinem Ford Capri und Florian Arlt mit seinem berühmt berüchtigten ultraschnellen VW Lupo ins Rennen. Bei traumhaftem Sommerwetter wie schon am Freitag und vor alpiner Kulisse kamen die Scuderia-Fahrer aufs Siegerpodest. Ströhm verbesserte sich auf Rang zwei bei den Historischen Fahrzeugen bis Baujahr 1974. Den von G-Oil unterstützten Ford Capri trieb Rein zum Klassensieg bei den Historischen Fahrzeugen Baujahr 1975 bis 1992. Arlt auf VW Lupo erkämpfte sich den Klassensieg bei den Rennfahrzeugen bis 1600 Kubikzentimeter Hubraum. Hingegen musste Marcel Gapp mit technischem Defekt am BMW E36 M3 seine Rennläufe vorzeitig beenden. Foto: privat