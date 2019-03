Drei Winzer präsentieren den Jahrgang 2018

Der Wein hält, was der Sonnensommer 2018 verspricht. Das verspricht zumindest die Vorschau auf den Winzertag, der am Sonntag, 31. März, in der Eilguthalle in Lindau stattfindet.

Der Wein sei säurearm, kräftig und sehr nuancenreich. Davon können sich Weingenießer zwischen 14 und 20 Uhr überzeugen. Um 15 Uhr lockt eine geführte Degustation mit den drei verwandten Weingütern Lanz, Haug und Deufel. Die drei Weingüter präsentieren ihre Bio-Weine: Der für den See typische Müller-Thurgau und der Spätburgunder treffen auf exotisch klingende Rebsorten wie Muscaris, Solaris, Souvignier Gris, Pinotin oder Cabertin, die unkonventionelle, aromatische und vielversprechende Weine hervorbringen. Das Team der Eilguthalle sorgt für das passende Essen.

Diese Begegnung wird veredelt durch die „Gërtnerei“. Die Jazzformation um den Sänger und Posaunisten Thomas Gertner hat sich aus der Big-Band-Szene Vorarlbergs zusammengefunden und lässt diesen Einfluss in Form von Arrangements von Roger Cicero, Jamie Cullum oder Michael Buble stilistisch in ihrem Programm erklingen. Eine weiteres „Markenzeichen“ seien deutsche Lieder, manche traditionell gespielt, andere eigenwillig und neu interpretiert.