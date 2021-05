Drei weitere Vollsperrungen auf Lindaus Straßen

Auf Lindaus Straßen gibt es in den nächsten Wochen drei weitere Vollsperrungen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. So wird die Breite Straße in Reutin durch Arbeiten an den Wasser- und Gasleitungen an einem Gebäude im Zeitraum von Dienstag, 25. Mai, bis Freitag, 4. Juni, acht Tage lang voll gesperrt sein. Die Umleitung führt über die Bachstraße und wird ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Von Dienstag, 25. Mai, bis Freitag, 28.Mai, wird auch die Burggasse auf der Lindauer Insel voll gesperrt sein. Dort wird das Breitband ausgebaut. Anlieger können die Burggasse bis zur Baustelle passieren. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle mit Behinderungen passieren.

Die Straße Höhenreute in Höhenreute wird zwischen Dienstag, 25. Mai, und Freitag, 30. Juli, 40 Tage lang voll gesperrt sein. Die Arbeiten hier betreffen die Neuanlage der Kanalisation mit Regenwasserkanal sowie die Telefonkabel. Die Ortsdurchfahrt Höhenreute ist daher aus den Richtungen Rehlings und Unterreitnau gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle mit Behinderungen passieren.