Drei Schauspieler, eine Komödie

Eine Komödie für drei Schauspieler hat Yasmina Reza geschrieben. Am Mittwoch, 30. Januar, kommt das Stück um 19.30 Uhr im Theater Lindau zur Aufführung.

Die Handlung laut Vorschau des Veranstalters: Es ist das berühmteste Gemälde der Bühnengeschichte und das zweite Stück dieser Saison um die Frage: Was ist Kunst? Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein Meter sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz in Weiß. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Aber es ist natürlich nicht irgendein Bild, sondern ein echter Antrios! Für 200.000 Francs! Geradezu ein Schnäppchen! Serge liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht, dass alle Welt es liebt, aber zumindest von seinem Freund Marc hätte er das erwartet. Marc ist verunsichert. Er zweifelt am Verstand seines Freundes und sucht einen Verbündeten im gemeinsamen Freund Yvan. Doch Yvan findet, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will.

Im Verlauf des Stückes wird das weiße Bild zum Katalysator: Es geht nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst ist, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage gestellt ist. „Kunst“ ist schon fast ein Klassiker. Doch an Aktualität hat es bis heute nicht verloren.

„Kunst überzeugt mit drei hervorragenden Darstellern und gekonnter Regie“, schrieb ein Kritiker