Drei Raben und ein Papageientaucher

„Ich freue mich, Sie zu diesem schönen Abend der Volksmusik begrüßen zu dürfen“ heißt Andreas Spescha, sonst Croupier in der Lindauer Spielbank, das Publikum im Casino willkommen. Um sich gleich darauf lachend zu verbessern – „keine Sorge, hier kommt jetzt nicht Florian Silbereisen – es gibt natürlich irische und schottische Folk-Musik.“

Nämlich von der Band mit dem außergewöhnlichen Namen: die Musiker von 3 Ravens and a Puffin stammen aus dem Allgäu, haben sich vor 14 Jahren gefunden und widmen sich hauptsächlich der traditionellen Seite des Celtic Folk.

„Unsere Reise auf die grüne Insel geht heute einmal quer durch den keltischen Gemüsegarten mit ein bisschen Unkraut“, beschreibt Sebastian Riescher das musikalische Menue. Sebastian spielt das Akkordeon und begleitet mit gesprochenen Worten durch den Abend. Ohne auch nur einmal seine Miene zu verziehen. Sie singen und spielen laute und leise keltische oder auch gälische Lieder voller Gefühl und Lebensfreude, wie „Ninala Tanala“, das sie selbst nicht verstehen. „Wir wissen nicht was wir singen, vielleicht völligen Mist, aber es ist ein wunderschönes Lied“, sagt Eva Hanel, deren starke, warme Stimme und virtuoses Spiel auf der Querflöte und den irischen Tin Whistles dem Publikum gefällt. Tin Whistles sind zierliche, elektronische Blechflöten mit einem unverwechselbar klaren, spärischen Klang. „Unfassbar, was für Töne sie aus diesen kleinen Flöten hervorbringt“, ist hier und da wispernd zu hören.

Geige und Ziehharmonika im Zwiegespräch

„Rocky Road to Dublin“ kenne jeder, der gern in Irland Urlaub macht, oder gern Guinness trinkt – ja, das hätte noch gepasst zu diesem besonderen Abend: ein Pint Guinness in der Pause. Sebastian erzählt zu manchen Liedern Geschichten, weil ihm die Leute immer sagen, dass sie das mögen. Aber zu „Fish“, vier aneinander gereihte Atlantic Reels , soll sich jeder seine eigene Geschichte ausdenken. Ob die Zuhörer seinem Vorschlag nachgekommen sind, wissen wir nicht. Tatsache ist, dass es sich nach und schon während des Stückes anhört, als würde jemand aus einem Comic-Heft vorlesen: „Boa“, „wow“, stark“, „große Klasse“, klingt es aus allen Richtungen fasziniert, bevor heftiger Applaus aufbrandet, was die Musiker mit charmantem, freudigem Lächeln quittieren.

Sympathisch ist auch, wie unaufgeregt sie zeigen, dass sie zwar irische und schottische Folk-Musik spielen, aber eben aus dem Allgäu stammen: sie tragen lässig Jeans und T-Shirts, statt in Verkleidung so zu tun, als ob sie jemand anderes wären. Dann gibt es einen Ausflug in die Zigeunermusik und zu dem, was Sebastian anfangs als Unkraut bezeichnet hat, und nun für enthusiastische Begeisterung beim Publikum sorgt: „Czadars“, bei dem Fiddler Markus Dinnebier mit atemberaubender Geschwindigkeit brilliert, während er sonst meist seine Augen verträumt schließt und in seine eigene irische Welt versunken scheint. Er und seine Geige liefern sich ein ekstatisches Zwiegespräch mit Sebastian und seiner Ziehharmonika. Oder das Stück aus der Schweiz. „Ludmilla“ heißt es, und hätten sie es nicht als schweizerdeutsches Stück angekündigt, hätten viele die Worte, die Tim Hecking singt, er ist neben dem Gesang für die Gitarren zuständig, ebenfalls für gälisch oder keltisch gehalten.

Im nächsten Jahr wieder in die Spielbank

Es folgt das soulige „Sir Duke“ von Steve Wonder, das vor chromatischen Harmonien nur so wimmelt und bei dem alle vier Musiker zeigen, dass sie viel mehr können, als Folk-Musik. Zu der sie jedoch nun wieder zurückkehren. Vom Mädchen, das ungewollt vom falschen Mann schwanger wird und ertränkt werden soll, aber wie durch ein Wunder überlebt, singt Eva, also der Puffin. Denn, das hat Sebastian zuvor erklärt, die drei Männer der Band sind die drei Raben, und Eva ist der Puffin, also ein recht niedlicher Papageientaucher oder – wie eine Frau zur anderen sagt – „der absolute Wahnsinn.“

Genau genommen sind alle vier auf jeden Fall musikalisch gesehen bunte und vielfältige Vögel, die sich experimentierfreudig und fantasiereich dem irischen und schottischen Folk in seiner ursprünglichsten Form nähern. Das Publikum bedankt sich nach dem sehr unterhaltsamen musikalischen Abend mit langem Applaus bei den Musikern. Andreas Spescha schließt sich an das Lob und den Dank an und verspricht dem Publikum, dass die drei Raben und ihre Eva im kommenden Jahr wieder auf der Casino-Bühne stehen werden.