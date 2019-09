Drei neue Azubis bei der AOK Lindau

Insgesamt 280 neue Sozialversicherungsfachangestellte sind bei der AOK in Bayern im September in ihre Ausbildung gestartet – drei von ihnen bei der AOK in Lindau. Das berichtet die Krankenkasse in einer Pressemitteilung.

Sie durchlaufen alle Abteilungen und erwerben dadurch Fachwissen über alle Bereiche der Kranken- und Pflegeversicherung. „Unsere jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine fachlich fundierte Ausbildung und schaffen damit das Fundament für einen kompetenten und kundenorientierten Beratungsservice vor Ort“, wird Thomas Michel, Direktor der AOK in Lindau, in der Mitteilung zitiert. In der AOK-Direktion befinden sich zurzeit vier junge Menschen in Ausbildung. Insgesamt rund 570 künftige Sozialversicherungsfachangestellte lernen derzeit bayernweit bei der Gesundheitskasse ihr Handwerk im ersten, zweiten oder dritten Ausbildungsjahr. Die Übernahmequote ist mit mehr als 90 Prozent überdurchschnittlich hoch, heißt es in dem Schreiben abschließend.