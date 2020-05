Drei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ist es am Mittwochmorgen in der Kemptener Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, übersah ein VW-Fahrer stockenden Verkehr den vorausfahrenden Wagen vor ihm. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto in ein weiteres Auto vor diesem geschoben. Bei dem Unfall verletzte sich der Unfallverursacher leicht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 12 000 Euro.