Drei Mannschaften wollen Tannau das Fürchten lernen

Längst rollt der Ball auch in der Fußball-Kreisliga B4 wieder. Nach mehreren Nachholspielen an den vergangenen beiden Wochenenden gehen die insgesamt zwölf Mannschaften am Sonntag, 7. April, erstmals wieder an einem Tag gemeinsam auf Punktejagd. Hinter dem Spitzenreiter SV Tannau, der mit einem satten Punktepolster auf die Konkurrenz überwinterte, formierte sich in der Zwischenzeit ein dreiköpfiges Verfolgerduell.

Gerangel um zweiten Platz

Mit dabei: der TSV Oberreitnau, der sich durch den 4:0-Erfolg in der Vorwoche beim SC Bürgermoos auf den zweiten Tabellenrang vorgeschoben hat und punktgleich mit dem SV Karsee steht, allerdings die klar bessere Tordifferenz aufweist. Doch auch der um zwei Punkte zurückliegende Viertplatzierte SV Ettenkirch hat im Kampf um das Rennen um die Meisterschaft und den Relegationsplatz noch alle Chancen, kräftig mitzumischen. Am Sonntag gastiert Oberreitnau bei der dritten Mannschaft des VfB Brochenzell. Karsee muss zum Tabellensechsten SV Kehlen II reisen, der in der Pause in Damir Alihodzic – der zuvor beim A-Ligisten FC Friedrichshafen spielte – einen neuen Spielertrainer verpflichtete.

Tabellenführer SV Tannau empfängt die TSG Lindau-Zech, die ihre beiden Nachholspiele unterschiedlich beendete: Gegen den SC Friedrichshafen gab es Zuhause ein 3:2, dem TSV Schlachters III musste sich Zech im bayerischen Duell auf eigenem Platz geschlagen geben. Der Tannauer Abteilungsleiter Josef Gindele freut sich auf den Start aus der Winterpause, warnt jedoch zugleich, die Gegner der nächsten drei Wochen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Nur auf dem Papier haben wir ein leichtes Startprogramm“, so Gindele.