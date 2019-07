Drei Männer prügeln vor Bar auf 31-Jährigen ein: Ein Angreifer fährt auf der Flucht mit Auto gegen Verkehrszeichen

Abschürfungen, Schnittwunden, ein Unfall und eine Alkoholfahrt sind die Folgen einer Schlägerei, die sich am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr in einer Bar in Lindau-Aeschach ereignet hat. Nach Auskunft der Lindauer Polizei kam es dort zwischen vier Personen zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Dabei soll nach ersten Erkenntnissen ein 31-jähriger Gast aus Österreich beim Verlassen der Bar von einem bisher noch unbekannten Mann festgehalten worden sein. Dieser habe noch zwei weitere Männer dazu gerufen. Zu dritt sei nun auf den Gast eingeschlagen worden, so die Polizei weiter. Dieser verteidigte sich mit einer Flasche. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Gast gerade mit seinem Auto vor den Angreifern. Nachdem das Fahrzeug von der Streifenbesatzung angehalten worden war, stellte diese bei dem flüchtenden Gast deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, weshalb ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden musste.

Auch einer der Angreifer versuchte vom Tatort mit dem Auto eines Bekannten zu flüchten. Dabei streifte er jedoch ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Auch er war alkoholisiert. Ihn erwartet deswegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei der Schlägerei erlitt der Gast mehrere Abschürfungen. Einer der Angreifer wurde durch Schnittwunden verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.