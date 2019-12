Drei Lindauer Vereine entwickeln Jugendschutzkonzept

Der TSV Lindau, der TSV Schlachters und der TSV Oberreitnau intensivieren ihre Zusammenarbeit und haben ein gemeinsames Schutzkonzept zur Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche erarbeitet. Das Landratsamt Lindau begleitet dieses Schutzkonzept mit einer neuen Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrags für Vereine in der Kinder- und Jugendarbeit. Diese überträgt den Vereinen in diesem Bereich mehr Verantwortung, ermöglicht ihnen zugleich mehr Flexibilität. Alle drei Vereine haben Beauftragte für Gewaltprävention ernannt, die sich zukünftig im Team gegenseitig unterstützen und Ansprechpartner innerhalb der Vereine sind. Und so ziehen künftig (von links) stellvertretend für ihre Vereine und das Landratsamt Lindau an einem Strang: Dominik Moll (TSV Lindau), Florian Altmannsperger (TSV Schlachters), Axel Willner (TSV Oberreitnau) und Tobias Walch (Landratsamt Lindau). Bild: TSV Lindau