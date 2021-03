Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtkrafträdern ist es am Montag gegen 16 Uhr im Ortsteil Unterreitnau gekommen. Drei jugendlichen Kradfahrer kamen laut Polizei an eine Kreuzung. Die ersten beiden hielten vorschriftsmäßig an, der letzte in der Gruppe fuhr auf die beiden stehenden Kräder auf. Dabei wurde er am Fuß und Rücken verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Tettnang. Die anderen blieben unverletzt.