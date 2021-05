Getestet, Geimpft oder Genesen. Die 3Gs kann wohl schon fast jeder auswendig. Und es wird - Stand heute - auch der Eintrittsschlüssel für das Laufevent im Herbst sein: den Drei-Länder-Marathon am 10. Oktober. Eine Registrierung ist ab sofort für alle Teilnehmer unter www.sparkasse-3-laender-marathon.at/de/home/anmeldung/ möglich. Der Anmeldeschluss ist am 25. September 2021 um 24 Uhr. Danach ist nur noch die Nachmeldung vor Ort am 08.10. bis 09.10.2021 möglich.