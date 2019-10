Drei-Länder-Marathon: Mehr als 5700 Läufer haben sich bereits angemeldet

Emsiges Treiben herrscht an der Startnummernausgabe für den Sparkassenmarathon 2019 in der Inselhalle, auch bei den Nachmeldungsterminals tut sich noch einiges. Hier hat die Marathonmesse „Run Expo Forum“ am Samstag bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 11 Uhr ihre Pforten geöffnet, am Samstag über den Tag verteilt werden auch Gesundheits-Symposien angeboten. Bis Freitagnachmittag hatten sich mehr als 5700 Läufer für die verschiedenen Disziplinen des Marathons gemeldet, ein Plus von fünf Prozent, davon allein 1370 für die volle Distanz, hier verzeichnen die Veranstalter einen Zuwachs von 15 Prozent – die Nachmeldungen noch gar nicht eingerechnet. Foto: cf