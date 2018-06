Drei-Länder-Marathon: Lindau bereitet sich vor

Noch vier Monate, dann startet von Lindau aus wieder der Drei-Länder-Marathon. Wer beim Zehn-Kilometer-Lauf, Halbmarathon oder gar Marathon mit laufen möchte, sollte schleunigst anfangen, zu trainieren. Zum Beispiel mit dem Lindauer Laufseminar. Das ist extra aufs Training für den Drei-Länder-Marathon ausgerichtet, hat bereits begonnen und noch freie Plätze. Redakteurin Julia Baumann und Volontärin Helena Golz trainieren jedenfalls schon fleißig mit – und kommen bereits in der ersten Trainingsstunde an ihre Grenzen.

Das Training ist für Anfänger, die eine gute Zeit beim Zehn-Kilometer-Lauf erreichen möchten oder ihren ersten Halbmarathon laufen wollen, ebenso geeignet, wie für Läufer, die schon Marathons absolviert haben und ihre Zeit verbessern möchten. „Wer schnell sein möchte, der muss auch mal Schnelligkeit trainieren“, erklärt Lauftrainerin Liane Ender beim Training am vergangenen Donnerstag. Allein deswegen lohne sich das Laufen in der Gruppe bereits. Denn allein motivierten sich nur wenige Läufer zu Sprint-Einlagen oder zügigen Streckenabschnitten.

Und weil Schnelligkeit so wichtig ist, spielt sie auch am Donnerstag eine Rolle: Nach einer kurzen Aufwärmeinheit sprinten wir durchs Stadion. „Immer die Arme mitnehmen, dann geht es schneller“, sagt Liane – und hat recht. Tatsächlich hat man das Gefühl, mit viel Schwung in den Armen noch ein paar Zehntel Sekunden rauszuholen. Das ändert nichts daran, dass wir nach den ersten paar Sprints ziemlich kaputt sind, schließlich waren wir beide ewig nicht mehr joggen.

Ein stabiler Rumpf ist wichtig

Doch die Sprints waren erst der Anfang, denn Ziel des Trainings ist es, nicht nur auf ganz kurze Strecken, sondern insgesamt schneller zu laufen. Also heißt es: 400-Meter Stadionrunde, so schnell wir können, dann zehn Sekunden Pause vor der nächsten 400-Meter-Runde. „Das Ganze fünfmal. Wer redet, ist zu langsam“, sagt die Trainerin – und rennt fröhlich los.

Die erste Runde läuft ganz gut, an Gespräche ist nicht zu denken. Doch schon bei der zweiten Runde merken wir beide, dass wir vollkommen untrainiert sind: Beine werden müde und Knie beginnen, zu schmerzen. Außerdem reichen zehn Sekunden Pause nicht mehr aus. Als wir im Ziel ankommen, japsen wir nach Luft.

Allerdings ist Liane keine von den Trainern, die ihre Schützlinge überfordern. Und so belässt sie es bei den fünf 400-Meter-Runden – angekündigt waren eigentlich noch dreimal 800 Meter.

Stattdessen gibt es eine andere Lektion, die aber nicht minder anstrengend ist: „Fürs Laufen ist ein stabiler Rumpf ganz wichtig“, erklärt Liane und erzählt von einem Marathonläufer, der allein durch Krafttraining eine bessere Zeit erzielt hat. Auf der Wiese im Stadion bilden wir einen Kreis und Liane zeigt uns verschiedene Übungen, die die Muskulatur im ganzen Körper stärken. Etwa 20 Sekunden sollen wir die verschiedenen Positionen halten – und das ist beinah so anstrengend, wie das Laufen selbst.