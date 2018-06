Zum dritten Mal sind Bidla Buh jetzt schon zu Gast im Theater Lindau und dürften es auch dieses Jahr wieder schaffen, das Publikum von den Sitzen zu reißen. Am Dienstag, 13. Februar , 19.30 Uhr, stehen sie in Lindau auf der Bühne.

Drei Künstler, 30 Instrumente: Nach zwei großen Erfolgen auf der Bühne des Theaters Lindau heißt es auch in diesem Jahr „Musik und Spaß bis die Wände wackeln“. Frack, Manschettenknöpfe, Einstecktuch, gestriegeltes Haar – sie sehen aus wie Gäste eines Staatsbanketts. Aber aufgepasst! Hier ist vieles anders, als es scheint, denn die drei Herren, die so gentlemanlike daherkommen, haben es faustdick hinter den Ohren: Sie bieten Musik-Comedy der besonders schrägen Art. Sie blasen auf Gartenschläuchen und Bierflaschen, parodieren Stars der deutschen und internationalen Musikszene und vermählen Almjodler mit spanischen Kastagnetten- und Flamenco-Klängen. Alles steht hier Kopf und wird ordentlich durchgeschüttelt, Reime und Melodien wirbeln bunt durcheinander und nehmen bisweilen kuriose Formen an. Ein wahres Füllhorn verrückt-verdrehter Ideen schütten die drei Hamburger über ihr Publikum aus, das es in seiner Begeisterung kaum noch auf den Stühlen hält.

Die Kritiken, zum Beispiel in der Südwestpresse, waren zuletzt wieder ziemlich viel versprechend: „(...) ausgebildete Musiker, die an ihren Instrumenten Asse sind und noch vieles mehr können – steppen und a cappella singen, pfeifen, charmant die Damen umgarnen und vor allem witzig sein. Bidla Buh hat ein eigenes Genre kreiert und kommt damit an. Perfekte Unterhaltung.“

Bidla Buh sind Torge Bollert, Olaf Klindtwort und Jan-Frederick Behrend. (lz)