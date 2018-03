Drei Hanseaten vereinen Musik und Comedy

Drei Männer gekleidet im Stil der goldenen 20er-Jahre, unglaubliche Virtuosität auf unzähligen bekannten und unbekannten Instrumenten, eine großartige Stilvielfalt musikalischer Genres, obendrein eine gehörige Portion Comedy und stehende Ovationen vom hellauf begeisterten Publikum – das war der Abend mit Bidla Buh im Lindauer Stadttheater.

„Einen wunderschönen guten Abend, Lindau. Wir haben euch vermisst“, begrüßt bestens gelaunt jener Mann im schwarzen Frack, roter Anstecksteckblume, glänzenden Lackschuhen und Pomade im Haar, der sich später als Hans Torge vorstellen soll und den Conférencier gibt, das Publikum im beinahe voll besetzten Stadttheater.

Zum dritten Mal sind die drei Hanseaten, die sich nach dem gleichnamigen Song Bidla Buh des verstorbenen Klavier-Kabarettisten Georg Kreisler nennen, schon im „wunderschönen“ Lindauer Stadttheater. Und dieses Mal bleiben sie sogar, wie Hans Torge verrät, dank Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn und Theaterchefin Rebecca Scheiner, über Nacht. Was vielleicht daran liegen könnte, dass es sich bei ihrem diesjährigen Programm „Mehr geht nicht“, um ihre große „Welttournee“ handelt. Auf der Bühne geben sich die drei mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Vollblutmusiker, die ihr Musik-Entertainment in Anlehnung an die Comedian Harmonists und Max Raabe und sein Palastorchester zu einem eigenen, seines gleichen suchenden, Genre entwickelt haben, als Brüder aus.

Unschlagbar komische Gesichtsausdrücke

Da ist der kleine und laut Hans Torge etwas unterbelichtete Bruder, Frederick (Jan-Frederick Behrend), der scheinbar stoisch sein Schlagwerk betätigt und das Treiben seiner Brüder mit unschlagbar komischen Gesichtsausdrücken kommentiert. Allerdings entpuppt er sich bald auch als atemberaubender Künstler am Xylophon und im Laufe des Abends offenbart er sängerisch dem amüsierten Publikum sogar, was er sich am meisten im Leben wünscht. Nämlich, dass das Mikrofon (von Hans Torge) plötzlich explodiert und sich ein paar Ehec-Viren oder wenigstens Salmonellen in das Brötchen von Ole verirren.

Ole (Olaf Klindtwort), der große Bruder, ist „Frauenversteher“ und versierter Gitarrist. Eigentlich möchte er, so singt er jedenfalls, so sein, wie alle anderen Männer im Publikum auch und will sich deshalb einem „Hässlichkeitschirurgen“ anvertrauen. Denn, „Merci, dass es dich gibt“ – die vielen Komplimente sind ihm einfach zu viel. Er kann es, so gesteht er, nicht mehr ertragen, „in eurem Kirchenchor der schönste Mann“ und „in eurem Liebesfilm der Sascha Hehn“, und dann auch noch derjenige zu sein, der „euch zur Tupper-Party lädt“. Aber weil er sich eben doch nicht ändern kann, buhlt er weiter mit Hans Torge (Torge Bollert), dem Spezialisten für gestopfte Trompete, Multitalent auf jedwedem Instrument, begnadeten Sänger in allen Tonlagen und galanten Charmeur, um die Gunst der Frauen. Ob es ihm, trotz gesammelter und im „Busenblues“ mit dem Publikum geteilter Erfahrungen, gelungen ist auch das stolze Herz von Gerhild zu erobern, ist der LZ allerdings nicht bekannt. Zumindest hatte die ihm, nachdem Torge sie gleich zu Beginn des Abends zum Running Gag auserkoren hatte, lediglich verraten, nicht auf der Insel zu wohnen, sondern auf dem „Kontinent“. Was vielleicht auch daran gelegen haben mag, so interpretierte wenigstens Hans Torge ihre Zurückhaltung, dass Gerhild ihren „Wasserträger“ Peter dabei hatte.

Trotz aller Sticheleien, was die drei „Brüder“ da auf der Bühne präsentieren, ist kein billiger Klamauk, sondern niveauvolle Musik-Comedy, die ob ihrer scheinbaren Leichtigkeit, mit der die studierten Musiker die Instrumente wie die Musikstile wechseln, um sie dann wieder miteinander zu verbinden, das Publikum zum Staunen bringt.

Der Gartenschlauch wird zum Instrument

Mit Witz, Fantasie und Virtuosität bedienen sie ihre Instrumente, zupften auch mal sechshändig die Gitarre oder entlockten einem Gartenschlauch samt Trichter bisher ungehörte Klänge. Aus drei Blasebalgen mit angeschlossenen Klarinas und jeder Menge aufeinander abgestimmter Kniebeugen ließen sie ein „biologisch dynamisches Fitnessorchester“ entstehen oder drehten bei ihrer Becher-Musik zu rhythmischen wie jongleusen Höchstleistungen auf.

Doch bei all dem Mix aus Klassik, Pop, über Musikantenstadelschlager und Rapp bis hin zu Jazz und Rock ´n Roll, ernsthafte Musik kann das Trio auch. Das zeigte es nicht nur bei Piazzola´s „Libertango“, sondern auch bei bei dem ein oder anderem Klassiker aus den 1920er- und 1930er-Jahren, die ganz ohne komödiantisches Beiwerk wirkten. Das Publikum jedenfalls, das von Anfang bis Ende mit in die Vorstellung einbezogen war, und auch unaufgefordert den einen oder anderen Refrain mitsang, dankte mit stehenden Ovationen für die grandiose Unterhaltung.