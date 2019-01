Drei Gitarrenquartette überzeugen mit hervorragenden Leistungen

Wieder einmal haben Schüler der Musiklehrerin Elena Hager ausgezeichnete Resultate beim Regionalwettbewerb in Kempten erzielt. Am vergangenen Samstag erhielten alle drei teilnehmenden Quartette einen hervorragenden ersten Preis.

In der Altersgruppe zwei überzeugten Ferdinand Linhart, Jakob Schimosch, Alexander Fress und Christopher Knütter und erreichten 23 Punkte und somit die Berechtigung zur Teilnahme am Landeswettbewerb in Hof. Mit Ihrem sicher vorgetragenen Programm erreichten in der Altersgruppe drei Simon Baron, Alexander Fress, Rafet Karabag und Ives Burian mit 22 Punkten einen tollen ersten Preis. Das bereits vor drei Jahren am Bundeswettbewerb in Kassel teilnehmende und mit Preisen ausgezeichnete Ensemble Mia-Leticia Egger, Julia Egger, Isabela Hansinger und Cara Rupflin erzielte in der Altersgruppe vier erneut die Weiterleitung am Landeswettbewerb. Mit ihrem technisch und musikalisch ausgefeilten, klangschönen und komplett auswendig vorgetragenem Programm überzeugten sie die Jury und errangen 24 Punkte. Alle drei Gitarrenquartette wurden für ihr frisches und auffallend homogenes Zusammenspiel von der Fachjury gelobt. Ebenso lobte diese die sichtliche Spielfreude der jungen Künstler und Künstlerinnen. Foto: Hildegard Hansinger