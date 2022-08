Drei Einsätze für Lindauer Feuerwehr

Am Samstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr ist der Löschzug Hauptwache in die Rickenbacher Straße zu einer Türöffnung ausgerückt. Über die Steckleiter konnte laut Bericht der Feuerwehr rasch Zugang zur betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss für den Rettungsdienst hergestellt werden. Gut 30 Minuten später war der Einsatz beendet.

Um 18.44 Uhr rückten die Kräfte des Löschzugs West in die Lärchengasse aus. Ein aufmerksamer Bewohner nahm Benzingeruch wahr und rief daraufhin die Feuerwehr. Der Bereich wurde abgesichert und der verunreinigten Stellen mit Bindemittel abgebunden. Nach knapp 40 Minuten waren die Arbeiten abgeschlossen.

Knapp eine halbe Stunde später am Freitagabend, musste die Löschgruppe Altstadt an das Aeschacher Ufer ausrücken. Ein Bürger stellte in Höhe des Minigolfplatzes eine Verunreinigung auf dem kleinen See fest und wählte den Notruf. Nach der Erkundung des Einsatzleiters konnte ein leichter Ölfilm festgestellt werden. Der Bereich wurde ebenfalls abgebunden und gesichert. 30 Minuten später war der Einsatz beendet und die Kräfte rückten wieder ab.