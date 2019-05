Drei Autos in Lindau von Unbekannten angefahren oder zerkratzt

Für die Besitzer dreier Autos hat es am Wochenende in Lindau böse Überraschungen gegeben: Als sie zu ihren Wagen zurückkehren, sind diese angefahren oder von Unbekannten zerkratzt worden. Letzteres betraf am Samstagnachmittag zwei Fahrzeuge, die nebeneinander am Reichsplatz hinter dem Alten Rathaus parkten: Auf der Motorhaube des einen Wagens befand sich ein etwa 50 Zentimeter langer Kratzer, beim anderen Fahrzeug ist die Frontstoßstange zerkratzt worden. Anzeige erstattet hat auch der Fahrer eines Autos, das am Donnerstag zwischen 9.15 und 12 Uhr am Kanu-Club am Aeschacher Ufer geparkt war: Es war danach am rechten vorderen Kotflügel und am Stoßfänger beschädigt.