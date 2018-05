Drei Autofahrer stehen unter Einfluss von Drogen

Drei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen, hat die Polizei am Mittwoch in Lindau aus dem Verkehr gezogen. Alle Fahrer mussten zur Blutentnahme. Wenn die Untersuchungen den Verdacht bestätigen, müssen alle Fahrer mindestens vier Wochen auf den Führerschein verzichten und mindestens 500 Euro Geldbuße zahlen.

Bei der gemeinsamen Kontrollaktion hielten Bundespolizisten und Lindauer Schleierfahnder zuerst am Kreisverkehr am Autobahnzubringer ein Auto an. Der 34-jährige Fahrer konnte trotz seiner verspiegelten Sonnenbrille seine Anzeichen für Drogenkonsum nicht verheimlichen. Der Soforttest reagierte positiv auf verschiedene Drogen. Im Auto fanden die Polizisten zudem in einer Plastikbox neben einer geringen Menge Marihuana noch mehrere verschreibungspflichtige Medikamente. Nach der Anzeigenaufnahme, Blutprobe und einer Sicherheitsleistung von 200 Euro konnte der Pole seine Reise fortsetzen.

In einem anderen Fall wurde ein 35-Jähriger angehalten. Auch bei ihm fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Da der Schnelltest positiv auf THC reagierte, musste auch er sich einer Blutentnahme und dem Anzeigeprozedere unterziehen.

Im dritten Fall reiste ein 20-Jähriger mit seinem Auto am Grenzübergang Ziegelhaus ein. Der kontrollierende Beamte bemerkte sofort die auffallend geröteten Augen mit erweiterten Pupillen. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht auf die Einnahme von Amphetamin. Auch in diesem Fall wurde ein Arzt zur Entnahme einer Blutprobe bemüht, um das Ordnungswidrigkeitenverfahren zu gewährleisten.