Drehleiter zweimal auf der Insel im Einsatz

Der Rettungsdienst hat am Dienstagvormittag um neun Uhr die Feuerwehr in die Fischergasse zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall angefordert. Ein Patient musste mit der Drehleiter schonend aus dem zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen gebracht werden.

Nach etwa 40 Minuten konnte der Einsatz lau Feuerwehr beendet werden. Und auch am Montagmorgen um 07.10 Uhr wurde die Löschgruppe Altstadt gemeinsam mit einer Gruppe des Loöchzugs Hauptwache in die Storchengasse gerufen. Der Rettungsdienst forderte auch hier die Drehleiter zur schonenden Ableiterung eines Patienten an. Nach etwa dreißig Minuten konnten die Kräfte wieder abrücken. Die Zwanzigerstraße musste wahrend des Einsatzes für den Straßenverkehr gesperrt werden.

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum in der Kemptener Strafe aus. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Sprinkleranlage bei Bauarbeiten beschädigt wurde und kein Brand vorlag.