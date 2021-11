Dramatische Infektionslage: Was der Katastrophenfall für den Kreis Lindau bedeutet

Das Impfzentrum ist unter Telefon 0800 / 911 82 19 von 9 bis 17 Uhr zu erreichen (gebührenfrei) oder per E-Mail an impfzentrum-Li@allgaeu-medical.de. Um eine Überlastung der Hotline zu vermeiden, werden Impfwillige für eine Auffrischungsimpfung gebeten, sich frühestens eine Woche vor Ablauf dieser Frist zu melden. Beispiel: Zweitimpfung am 15. Juni, Terminvergabe für die Auffrischungsimpfung frühestens ab 8. Dezember.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Impfungen und um eine Überlastung der Hotline zu vermeiden, hat der Führungsstab Katastrophenschutz außerdem entschieden, einen Aufruf für die Auffrischungsimpfung an Personen über 60 Jahre nun stufenweise zu verschicken. Begonnen wird mit den Bürgerinnen und Bürgern über 80 Jahre, die aufgeteilt in zwei Gruppen, in der kommenden Woche angeschrieben werden. Insgesamt leben mehr als 6700 Menschen, die 80 Jahre oder älter sind im Landkreis. Das Landratsamt Lindau weist außerdem nochmals darauf hin, dass aufgrund der starken Nachfrage bis auf Weiteres Impfungen nur noch für Landkreisbürgerinnen und -bürger möglich sind. Über begründete Ausnahmen entscheidet das Impfzentrum.