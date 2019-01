Drama der Kommunikationsunfähigkeit

Der Name Lutz Hübner zieht. Seine verfilmte Komödie „Frau Müller muss weg“ war ein Hit, jetzt hat das Euro-Studio Landgraf als dritten Teil von Hübners Eltern-Kind-Trilogie die „Wunschkinder“ nach Lindau gebracht. Das Theater war ausverkauft.

Doch war es wirklich das, was die Besucher erwartet hatten? Gleich mit den ersten Sätzen schickt das Autorenduo, das Ehepaar Lutz Hübner und Sarah Nemitz, mitten hinein in den Konflikt: Jahrelang haben Gerd und seine Frau Bettine ihrem Sohn Marc alles aus dem Weg geräumt, damit er auch ja sein Abitur macht und zur Eliteuni durchmarschiert, jetzt hat er endlich mit Ach und Krach das Abi geschafft und macht – nichts. „Totes Fleisch“, das seit Monaten nur Party, Kiffen, Fressen und Schlafen im Sinn hat. Lebenssinn? Fehlanzeige. Aber warum?

Lebhaft hat man die Figuren vor sich: Marc (Lukas Schöttler), der die Sprüche seines Vaters nicht mehr hören kann, der karrierefixierte Vater Gerd (Martin Lindow), mit dem jegliches Gespräch unmöglich wird, Übermutter Bettina (Ulla Wagener), hysterisch pendelnd zwischen krampfhaftem Verstehen-Wollen und völligem Unverständnis, ihre Schwester Katrin (Claudia Wenzel), die zwar immer wieder als Feuerwehr herhalten soll, mit ihrer Sicht von außen die Eltern aber auch nicht weiterbringt. Und da ist die andere Seite, die das Autorenduo ihnen gegenüberstellt: Marc hat die junge Selma (Josepha Grünberg) kennengelernt, die ihr Leben im Griff hat, das Abi nachholt und gleichzeitig noch zwei Jobs ausübt, da die Mutter (Katharina Heyer) psychisch krank und lebensuntüchtig ist.

Keiner versteht den anderen, die Zerfleischung geht weiter

Sie alle stehen einander wie in einem Versuchslabor gegenüber, denn der Raum, den die Autoren vorgeben, ist vom Realismus weit entfernt: eine aufsteigende Gitterkonstruktion, durchsichtig, so dass die Jungen hinter oder unter den anderen präsent sein können, wie überhaupt vieles simultan sichtbar bleibt: hier Selmas Mutter, die sich wie ein krankes Kind in ihr Bettzeug gräbt, dort Marcs Eltern, die keinen Zugang mehr finden zu ihrem Sohn und nicht verstehen, wo die Fehler in ihrer Erziehung lagen, und die Jungen, deren Konflikte beginnen, als Selma schwanger wird. Wie damit umgehen? Wie soll’s weitergehen? Sie reden und reden und sind doch alle kommunikationsunfähig. Für den Vater ist der Abbruch keine Frage, Selma will das Kind behalten, Marc dreht erst mal durch.

Die nackte Kulisse zwingt die Spieler zu eindringlicher Körpersprache, man sieht ihnen zu, sieht ihre Fehler, will ihnen Einhalt gebieten, doch die Zerfleischung geht weiter. Verständnislos fragt die Mutter: „Warum endet das so?“, als Marc erst einmal von der Bildfläche verschwindet. Und doch möchte sie dem Ungeborenen „ein schönes Zuhause“ und eine „gute Startposition“ verschaffen – sie hat nichts verstanden. Ein Stück, das unsere Gesellschaft kritisch beleuchtet, Fragen aufwirft, aber doch recht pauschal an der Oberfläche bleibt.