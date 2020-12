Dornröschen und Alice suchen neuen Schlafplatz

Nach der Impfstoff-Lieferung in Baden-Württemberg werden am Sonntag die ersten Menschen im Südwesten gegen das Coronavirus geimpft. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) eröffnen um 13 Uhr das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in der Stuttgarter Liederhalle. Am Sonntag sollen auch mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheime ausströmen.

Muss man sich impfen lassen?

Nein, die Impfung ist freiwillig.