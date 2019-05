Dornröschen einmal ganz anders

Mehr als 130 Mitwirkende haben am Samstagabend das Publikum im ausverkauften Stadttheater mit ihrer Darbietung von „Dornröschen - mal anders“ ihr Publikum begeistert. Die Tänzer der Balletschule Daniela Sauter luden zu so unterschiedlicher Musik wie Strawinsky, Tschaikowsky, aber auch Filmmusiken in eine Märchenwelt ein, die alle Sinne bezauberte.

Bereits zu Anfang wurde der Zuschauer in Gestalt eines willkürlich gewählten jungen Mannes mit in die Geschichte hineingenommen. Sebastian Jöckel erfüllte scheinbar die Rolle des Erzählers. In gekonnter Tänzersprache vermittelte ihm die Lebensbegleiterin Leonie Henzler sehr charmant stattdessen, dass er ab sofort ein Teil der Geschichte sein wird. Die weiße Hand, die zuerst nur das Mikrofon und die Erzählung aus dem roten Vorhang dargereicht hat, zieht Sebastian völlig überraschend hinter diesen. Von nun an wird er miterleben, wie das kleine siebenjährige Dornröschen vom Kind, bezaubernd interpretiert von Fiona Brüderlin, heranwächst zu einem fröhlichen neugierigen Teenager (Nina Baumbach) und sich schließlich zu einer wunderschönen jungen Frau entwickelt, tänzerisch wunderbar umgesetzt von Marika Schulz. Umgeben von den treuen anmutigen Lebensbegleiterinnen (Selina Herrmann, Caroline Widmann, Lara Greiner) und der Gefolgschaft am Hof, lernt er das dunkle Geheimnis und die Untertanen der bösen Fee, hervorragend getanzt von Elisa Ambs, kennen und wird vollkommen in den Bann der anmutigen Verführung, dargestellt von Ramona Walser, gezogen. Dass er am Ende der Prinz ist, der selber befreit werden muss, ist eine der wunderbaren Finessen dieser Märcheninterpretation.

Am Anfang sieht sich der Zuschauer dem bereits erwachsenen Dornröschen am Vorabend seiner Hochzeit gegenüber, wie es sich ein Bild des zukünftigen Bräutigams ansieht. Dass dieses Bild über eine Beamer-Animation gezeigt wird, erhöht das Verständnis für die Geschichte, zumal der ehemalige Zuschauer Sebastian darauf zu sehen ist. Dieser lässt sich dann nur zu gern von der Verführung (Ramona Walser) aus dieser Situation befreien, ist er doch noch gefangen in der Realität.

Die Lebensbegleiterin lässt nun die Vergangenheit von Dornröschen bis zum Vorabend der Hochzeit Revue passieren.

Unterstützt durch abgestimmte Hintergrundbilder auf die jeweiligen Tänze durften alle Schüler ihr Können demonstrieren. So summten die kleinen Bienchen mit ihrer Königin (Caroline Widmann) munter durch den Schlosspark, die Freundinnen und das kleine Dornröschen bestachen durch ihren anmutigen Tanz und die ungarischen Mädchen verzauberten das Publikum mit ihrer Präzision in einem Charaktertanz.

Bereits im Alter von sieben Jahren macht Dornröschen in dieser Interpretation der Geschichte Bekanntschaft mit der bösen Fee. Doch dieses Mal konnte sie ihr noch entkommen, da die Lebensbegleiterinnen die böse Fee verscheuchten. In einem hinreißenden Tanz zu fünft wurde das kleine Dornröschen beschützt über mehrere Jahre hinweg, bis schließlich Nina Baumbach die Rolle des 14-jährigen Dornröschen hinreißend tanzte.

Jedoch nahm die böse Fee Nina gefangen. Die Lebensbegleiterin Leonie konnte Dornröschen befreien. Der Lebensgefährte der bösen Fee verliebte sich dabei in Leonie und verließ die böse Fee. Sehr eindrucksvoll wurden von Leonie Henzler und Aaron Rupflin die Liebenden getanzt, während die böse Fee mit ihrem berührenden Tanz den Schmerz der Verlassenen ausdrückte. Der Schmerz der bösen Fee war so übermächtig, dass diese Rache verübte und das Dornröschen in einen 100-jährigen Schlaf versetzte.

Als Schattentanz inszenierter Alptraum

Im zweiten Akt der Geschichte wurde der Zuschauer auf eine Reise durch die Traumwelt Dornröschens, inzwischen erwachsen, mitgenommen. Der Alptraum, hervorragend inszeniert als Schattentanz, wurde schließlich durch die guten Träume, bezaubernd getanzt vor einem Sternenhimmel, abgelöst. Die Rosenhecke wurde aufgelöst, der Zuschauer Sebastian zu seinem Dornröschen hingeführt und ein wunderbar zartes Pas de deux getanzt.

Das Tanzstück gipfelt schließlich in der Hochzeit mit unterschiedlichsten Gästen, wie zum Beispiel Bollywood (farbenprächtige Kostüme und Tanzspaß pur) und den Entertainern, einem Jazztanz dem die pure Tanzfreude der Tänzer/innen anzusehen war.

Der große Ball wurde beendet durch einen sehr schön getanzten Walzer der Lebensbegleiterinnen, zusammen mit der Verführung und dem Hochzeitspaar.

Doch gerade als Sebastian seinem Dornröschen die Liebe erklären will, entschwindet dieses hinter einem schwarzen Vorhang und Sebastian sieht sich mit der Realität konfrontiert. Die Lebensgefährtin Leonie bringt Sebastian wieder auf seinen Platz und lüftet schließlich das Geheimnis um Dornröschen: Alles ist nur ein Traum.

Doch wessen Traum war es nun? Der Traum von Dornröschen, der Traum von dem Zuschauer Sebastian oder der Traum von der Lebensbegleiterin Leonie?

Der Zuschauer sieht wieder die Anfangsszene, indem Dornröschen am Vorabend seiner Hochzeit am Frisiertisch sitzt und darf selbst interpretieren, wessen Traum er gesehen hat.

Mit großem Geschick gelang es Elisa Ambs und Daniela Sauter, die Tänzer von klein bis erwachsen mit unterschiedlichen Tanzrichtungen aus Ballet und Spitze über Jazztanz und Modern, Bollywood und spektakulären Akrobatikhebungen eine spannende und anrührende Geschichte zu erzählen. Die getanzten Choreografien bestachen durch hohes Können, tollen Hebefiguren und liebevolle witzige Details. Vor allem die große Begeisterung jedes Einzelnen war ansteckend, so dass am Ende ein nicht endend wollender Applaus alle Akteure auf und hinter der Bühne belohnte für einen märchenhaften Abend.