Dornier will keine Fußgänger mehr auf dem Firmengelände

Der Wanderweg in den Rickenbacher Tobel und die sogenannte Butzengasse als Teil der Max-von-Laue-Straße sollen nicht länger über das Firmengelände der Lindauer Dornier verlaufen. Diesem Antrag des Unternehmens wollen Stadträte aber nur entsprechend, wenn Dornier für den Wanderweg einen Ersatz anbietet.

Eigentümer Peter D. Dornier und Geschäftsführer Hans-Jürgen Schmidt beschreiben in einem Brief an Oberbürgermeister Gerhard Ecker vielfältige Gefahren. Zwar ist es in den vergangenen Jahren nicht zu Unfällen gekommen, doch die Gefahr ist groß angesichts von Kindern, die laufen, wo Staplerfahrer Lastwagen beladen. Auch Mountainbiker kommen laut Schmidt oft sehr schnell aus dem Tobel gerast und kurven dann im Slalom um die Hindernisse auf dem Firmengelände.

Hinzu kommt, dass Versicherungen zunehmend Probleme machen wegen dieser Risiken. Außerdem bekommt die Lindauer Dornier vom Luftfahrtbundesamt das Zertifikat „Bekannter Versender“ für die Luftfracht nur, wenn sie ein von allen Seiten abgeschlossenes Werksgelände hat. Die Behörde bemängele, dass auf dem bisher offenen Gelände jemand leicht Sprengstoff in ein Paket für eine Ersatzteillieferung stecken könnte, um ein Flugzeug zum Absturz zu bringen. Ohne das Zertifikat sei das weltweite Ersatzteilgeschäft aber fast unmöglich, ergänzte Schmidt am Dienstagabend im Bauausschuss.

Dornier will deshalb sein Werksgelände komplett umzäunen und die Zugänge mit Toren sichern. Den Grundstückseigentümern im Tobel sichert die Firma ein Geh- und Fahrrecht über das Firmengelände zu. Auch Lastwagen könnten aus der Max-von-Laue-Straße weiter über das Werksgelände fahren, weil es dort keine Wendemöglichkeit gibt. In beiden Fällen sei nur eine Absprache mit der rund um die Uhr besetzen Pforte nötig.

Bestehende Wege reichen den Räten nicht

So weit sind die Stadträte auch einverstanden. Aber es gibt noch keinen Ersatz für den Wanderweg. Die bestehenden Wege aus dem Tobel in Richtung Bäuerlinshalde reichen den Räten nicht. Sie schlugen vor, dass Dornier am Rand des Werksgeländes einen neuen Weg schafft, der es Wanderern ermöglicht, von der Stadtbushaltestelle aus in den Tobel zu gelangen.

Mehrheitlich entschieden die Räte im Bauausschuss, das Verfahren für die rechtlich notwendige Entwidmung der bisher öffentlichen Wege auf dem Dorniergelände einzuleiten. Im Rahmen des Verfahrens haben Betroffene nach der offiziellen Bekanntgab drei Monate Zeit, Einwendungen zu bringen. Diese Zeit sollen Bauverwaltung und Firmenleitung nutzen, um einen Ersatzweg zu finden. Die Räte beschlossen nämlich auch, dass sie sich im Februar nochmal mit dem Thema befassen. Tatsächlich frei machen will die Ausschussmehrheit das Firmengelände nur, wenn es bis dahin einen Vorschlag für einen Ersatz gibt.