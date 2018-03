Dorfhäuptling muss übers Fenster fliehen

Da wurde nicht lange gefackelt – die Narren haben kurzen Prozess gemacht und am Freitagabend das Weißensberger Rathaus im Sturm erobert. Weihergeister und Monster des Weißensberger Narrenvereins (WNV) hatten sich mit List und Tücke den Schlüssel besorgt und waren alsbald in den Ratssaal vorgedrungen. So blieb den Räten und auch dem Bürgermeister nur noch der Fluchtweg über das Fenster und die vorsorglich bereitgestellte Rutsche ins Freie.

Doch in Freiheit waren sie auch dann nicht, denn draußen warteten bereits weitere Geister und Helfershelfer mit der Einnetzmaschine. Ruck-zuck wurden Rat und Rätin durchs Rohr gezogen und sorgfältig verschnürt. Dabei musste auch Bürgermeister Hans Kern, verkleidet als Dorfhäuptling, mit seinem Kopfschmuck Federn lassen. Selbst die Bestechungsversuche der Häuptlingsgattin Ulrike mit Krapfen und Wein halfen nichts. Angeführt von WNV-Präsidentin Melanie Flax behielten die Narren die Oberhand und stellten als Zeichen der Regierungsübernahme direkt neben dem Rathaus den Narrenbaum auf.

Rathaus ist von der Unfähigkeit befreit

Begleitet vom Narrenruf Hu-Huii und dem Beifall befreundeter Zünfte – darunter die Achberger Kolderer, die Schönauer Hexen, die Hochbucher Obsthexen und nicht zuletzt die Weißensberger Weihergeister – konnte Flax schließlich „verkünden, dass das Rathaus von derzeitiger Unfähigkeit befreit ist und die närrische Regierungszeit beginnt“. Anschließend machte sich die bestens gelaunte Narrenschar, angeführt von Narrenauto und Fackelträgern, auf den Weg zum Narrenheim, wo die Räte erst mal entnetzt wurden, um ihre Henkersmahlzeit zu sich nehmen zu können.

Wie es die Tradition verlangt, hielt die Narrenpräsidentin in der sogenannten Absetzungserklärung Rückblick auf das vergangene Jahr und stellte vor allem das in den Vordergrund, was die Dorfregierung nicht auf die Reihe brachte. Da durfte natürlich die Dauerbaustelle Festhalle nicht fehlen. Obwohl „im März noch klipp und klar beteuert“ sei die Halle zum Kinderfest dann doch nicht fertig gewesen, sodass nur im Freien gefeiert werden konnte. Eine große Hochzeit wie auch die Scuderia-Jubiläumsfeier hätten in der Folge auf der Baustelle stattfinden müssen, so Flax. Doch rechtzeitig zum 40-Jahr-Jubiläum des WNV im Januar habe es dann doch noch geklappt: WNV und VAN (Verband Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine) konnten beim Festabend in der fertiggestellten Halle gemeinsam feiern.

Ein bisschen Lob gab es am Ende doch noch – für Kanalsanierung und den endlich eröffneten Edeka. Dass Projekte wie Rathaus-Neubau, Kita-Erweiterung oder Breitbandausbau künftig etwas schneller vonstattengehen, sei zumindest zu hoffen, so die Präsidentin weiter. Mit Blick auf die versammelten Räte deponierte sie ferner den Wunsch nach einem Lager, wo Bähnle, Narrenbaum, Rutsche, Monster- ebenso wie Weihergeisterkopf und anderes mehr untergebracht werden können. Und bevor sich die Narrenschar ans Feiern machte, gab es zu guter Letzt noch eine Ehrung: WNV-Ehrenpräsident und VAN-Schatzmeister Roland Flax durfte Vereinsmitglied Heike Gäßler den Häsorden des VAN verleihen.