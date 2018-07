Der Swingolfclub Allgäu-Bodensee hat bei den deutschen Meisterschaften nahe Fürstenfeldbruck richtig abgeräumt. Ein Doppeltitel, ein zweiter Platz und drei dritte Plätze standen am Ende der Titelkämpfe zu Buche.

Wer Swingolf sieht, fühlt sich zwar ans klassische Golf erinnert. Jedoch gibt es ein paar Unterschiede. Swingolf ist eine Variante mit vereinfachtem Regelwerk und geringeren Ausstattungsanforderungen. Der Spieler hat nur einen Universalschläger zur Verfügung. Im Ziel gleichen sich Swingolf und klassisches Golf: Am Ende muss der Ball mit möglichst wenigen Schlägen ins Loch.

Am Samstag gingen alle Spieler auf eine Runde, am Sonntag fiel auf zwölf Bahnen die Entscheidung. Beate Senf/Anja Niebler konnten den ersten Rang nicht halten, wurden aber mit dem dritten Platz belohnt. Ebenfalls den dritten Rang sicherten sich Elke Pilz/Monika Schmucker in der Altersklasse 50-65 Jahre. Bei den Herren 18-50 Jahre standen Peter Zodel/Carsten Heß ganz oben auf dem Podest und durften sich über den Deutschen Meistertitel im Doppel freuen. Die Paarung Joachim Senf/Timotheus Grall spielte am Sonntag groß auf, und konnte sich von Rang drei auf Platz zwei verbessern.

Deutsche Doppelmeister wurden Rainer Pilz/Wolfgang Flachs in der Kategorie Herren 50-65 Jahre, die ihre vier Schläge Vorsprung ins Ziel brachten. Die Paarung Suksamorson/Nesphital rutschte in der Kategorie Herren 65 und älter auf Platz acht ab. Dagegen verbesserten sich Klaus Brill/Reinhard Philipp auf den geteilten dritten Rang, mussten sich allerdings im Stechen beugen.

Sehr spannend verliefen auch die Einzelwettbewerbe. Mit Peter Zodel, Timotheus Grall und Daniel Keck waren Spieler des SGC Allgäu-Bodensees bei den Herren 18-50 Jahre am Start, die Chancen auf vordere Platzierungen hatten. Nach den 18 gespielten Bahnen am Freitag lag aber nur Peter Zodel in vorderen Regionen. Grall und Keck spielten sich durch hohe Scores nicht in die Favoritenrolle. Joachim Senf in Schlagdistanz auf die Spitze, die Spieler Reiner Pilz und Wolfgang Flachs im Mittelfeld bei den Herren 50-65 Jahre, so lautete das Ergebnis des ersten Tages im Einzelwettbewerb. Bei den über 65-jährigen erspielte sich Reinhard Philipp einen geteilten ersten Rang. Vidhaya Suksamorson nahm die achte Position ein, Klaus Brill lag knapp dahinter. In der Damenkonkurrenz erspielte sich Anja Niebler in der Altersklasse 18-50 Jahre einen Podestplatz und wurde in dem starken Teilnehmerfeld Dritte. Bei den Damen 50-65 Jahre sicherte sich Beate Senf den starken fünften Rang. Platz elf erreichte Elke Pilz.

Auf den zweiten 18-Bahnen holte sich Timotheus Grall bei den Herren 1 (18-50 Jahre) in eindrucksvoller Manier mit 63 Schlägen den Tagessieg und beendete die Meisterschaft auf Rang neun. Platz acht sicherte sich Peter Zodel, der ebenfalls einen niedrigeren Score als am Vortag hatte. Daniel Keck kam mit den Platzverhältnissen überhaupt nicht zurecht und reihte sich in hintere Regionen ein. Bei den Herren 50-65 Jahre verbesserte sich Joachim Senf mit einer starken Runde noch auf den vierten Rang. Wolfgang Flachs und Reiner Pilz hielten die Mittelfeldpositionen. Bei den Herren über 65 Jahre hatte Reinhard Philipp einen rabenschwarzen Tag. Es gelang ihm so gut wie kein Putt und er rutschte von Rang eins auf elf ab. Vidhaya Suksamorson holte sich den sechsten Platz, Klaus Brill musste mit Rang 13 Vorlieb nehmen.