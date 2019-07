Beim Heckengäu-Bike-Marathon in Aidlingen hatten am vergangenen Sonntag gleich zwei Teammitglieder des Lindauer Mountainbike-Rennstalls die Nase vorn: Auf der Langstrecke stand Sven Rothfuß in der Hauptklasse Herren ganz oben auf dem Podium und wurde Gesamt-Vierter. Sein Teamkollege Jan Finster siegte auf der Kurzdistanz in der Masters2-Kategorie. Beim 12-Stunden-Rennen in Külsheim sorgte Heiko Röhrig für einen Erfolg: In der Einzelfahrer-Wertung erkämpfte er sich nach insgesamt 228 Kilometern und 4800 Höhenmetern Platz zwei seiner Altersklasse und den dritten Gesamtrang.

Sven Rothfuß hatte sich beim Heckengäu-Bike-Marathon für die Classic-Strecke mit 58 Kilometern und 1190 Höhenmetern entschieden. Gleich zu Beginn konnten zwei Konkurrenten eine Lücke von circa einer halben Minute aufreißen, Rothfuß bildete gemeinsam mit einem weiteren Fahrer die Verfolgergruppe. „Die zwei Fahrer an der Spitze waren am letzten Anstieg sogar in Schlagweite. Im Ziel hatte ich dann eine Minute Rückstand auf den Ersten“, erinnert er sich an die spannende Schlussphase des Rennens. Schlussendlich freute sich der junge TNT-Fahrer über den vierten Gesamtrang und einen überlegenen Sieg in der Hauptklasse Herren.

Krämpfe und Flüssigkeitsmangel

Für seinen Teamkollegen Jan Finster lief es auf der Light-Distanz über 20 Kilometer und 450 Höhenmeter gefühlt zunächst nicht rund, da die Zeit zum Warmfahren knapp war und es der erste Anstieg gleich richtig in sich hatte. „Zunächst verlor ich einige Plätze, schaffte es aber gegen Mitte des Rennens, mich in einer schnellen Gruppe wieder zurückzukämpfen. Gegen Rennende konnte ich mich von dieser dann auch wieder absetzen“, so der Fahrer. Umso mehr freute er sich dann über seinen Sieg in der Alterskategorie Masters2.

Beim 12-Stunden-Rennen in Külsheim hatte sich Heiko Röhrig vorgenommen, auf dem 9,5 Kilometer langen Rundkurs mit rund 200 Höhenmetern eine Runde mehr zu schaffen als im Vorjahr. So ging er das Rennen nach dem Motto „langsam wird man von selbst“ zügig an und war lange Zeit führend in seiner Alterskategorie. Nachdem ihn zwei Stunden vor Schluss dann jedoch Krämpfe quälten und er Schwierigkeiten hatte, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, musste er noch einen Platz abgeben. „Der zweite Platz in meiner Altersklasse und Platz drei Overall sind aber absolut okay – das hätte ich vorher sofort unterschrieben und die 24 Runden ob der äußeren Bedingungen schlussendlich auch“, lautet sein positives Fazit.