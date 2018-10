Domkapitular firmt in St. Josef 62 Jugendliche der Pfarreiengemeinschaft Insel, Weißensberg und Aeschach

Domkapitular Michael Kreuzer, Regens des Augsburger Priesterseminars, hat kürzlich in der Pfarrkirche St. Josef 62 Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel, Weißensberg und Lindau-Aeschach gefirmt. Der Firmgottesdienst, vorbereitet von den Firmlingen aus Reutin, wurde von der Gruppe „Spirit“ musikalisch begleitet. Mit einem kleinen Experiment, bei dem solange als möglich der Atem angehalten werden sollte, verdeutlichte der Firmspender, dass für ein christliches Leben der Heilige Geist so wichtig sei, wie der Atem zum Leben. Mit der Kraft Gottes können die Jugendlichen ihr künftiges Leben sinnvoll gestalten, heißt es weiter. An den Gottesdienst schloss sich im Innenhof des Pfarrzentrums ein Umtrunk an, der die Möglichkeit zu vielfältigen Begegnungen bot. Foto: Thomas Selzer