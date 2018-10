Dominique Horwitz bringt Serge Gainsbourg in Lindau auf die Bühne

Das spektakuläre Leben des Serge Gainsbourg bringt Dominique Horwitz auf die Bühne des Lindauer Stadttheaters. Laut Ankündigung des Kulturamts ist Horwitz ein „Garant für große Thaterabende“: „Es scheint nichts zu geben, was Dominique Horwitz nicht kann.“

Serge Gainsbourg (1928 – 1991) war als Chansonnier, Komponist, Autor und Filmschauspieler einer der einflussreichsten und kreativsten französischen Künstler seiner Generation. Unzählige Lieder und Filmmusiken entstammen Gainsbourgs Feder. Brigitte Bardot, Dalida, Juliette Gréco, Françoise Hardy, Isabelle Adjani, Petula Clark, Marianne Faithful, Zizi Jeanmaire, Viktor Lazlo, Jaques Dutronc und viele andere waren erfolgreich mit Gainsbourg-Chansons. International bekannt wurde er 1965, als France Galle mit seiner „Poupée de cire poupée de son“ den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann. 1969 wurde sein mit Jane Birkin aufgenommenes „Je t’aime… moi non plus“ zum Welthit.

Dominique Horwitz bringt am Samstag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr seine Fassung „Je t’aime“ mit. Dabei knüpft er an die umjubelten Theaterabende „Rot“, Jacques Brel oder „Me and the Devil“ an. Immer war das Lindauer Publikum euphorisch, immer erntete Horwitz begeisterte Bravo-Rufe und tosenden Applaus.

Horwitz ruft an diesem Abend die Melodien und Texte Gainsbourgs in Erinnerung und erzählt aus der ebenso bewegten wie bewegenden Lebensgeschichte des Ausnahmekünstlers. Begleitet wird die Exkursion von einer exzellenten vierköpfigen Live Band mit Peter Engelhardt (Gitarre), Kai Werner (Klavier), Volker Reichling (Schlagzeug) und Johannes Huth (Bass, Kontrabass).