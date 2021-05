Dominik Ochmann verlängert in Lindau

Die Verteidigung der EV Lindau Islanders für die kommende Saison nimmt Konturen an. Mit Dominik Ochmann hat nun ein weiterer Defensivspieler den Vertrag beim Eishockey-Oberligisten verlängert – es ist bereits der fünfte Defensivspieler, den sich die Lindauer für die Spielzeit 2021/2022 gesichert haben. „Als starker Offensivverteidiger besetzt ,Ochi’ eine wichtige Rolle im Team“, wird Sascha Paul, Sportlicher Leiter des EVL, in der Pressemitteilung des Clubs zitiert. „Aber auch in der Defensive wird er in der kommenden Saison noch mehr Verantwortung übernehmen und für die jungen Spielern ein Vorbild sein.“

Für den Verein stand es außer Frage, dass sie Ochmann halten wollen. Er ist ein Eckpfeiler in der Verteidigung der Islanders, und laut dem Verein sei der 28-Jährige mit seinen „Laserschüssen“ von der blauen Linie in der Oberliga gefürchtet. „14 Treffer in der abgelaufenen Saison, die Hälfte davon in Überzahl, sprechen für sich“, so der EVL. „Auf einen Spieler mit solchen Fähigkeiten verzichtet kein Trainer gerne.“ Und trotz anderer höherklassiger Angebote sind sich die Verantwortlichen der Islanders und der Spieler schnell über eine weitere Zusammenarbeit einig geworden.

Widén nimmt anderes Angebot an

Der gebürtige Münchener, der bislang 68 Scorerpunkte in 139 Spielen für die Lindauer erzielte, geht damit in seine vierte Saison am Bodensee. Ausschlaggebend für Ochmanns Entscheidung war einmal mehr, dass er bei den Islanders die beste Möglichkeit sieht, Beruf und Sport miteinander zu verbinden. Der 28-Jährige bestreitet den dualen Weg und arbeitet unter der Woche Vollzeit als Personalreferent und möchte daran momentan auch nichts ändern.

Verlassen wird die Lindauer hingegen der schwedische Kontingentspieler Fredrik Widén. Er wollte nicht mehr weiter auf die endgültige Entscheidung der Verantwortlichen warten und hat ein anderes Angebot angenommen. „Ich verstehe, dass er frühzeitig nach Sicherheit gesucht hat“, sagte Paul. Des Weiteren gehört auch Stürmer Nikolas Oppenberger in der nächsten Spielzeit nicht mehr zum EVL-Kader. „Er wird zu seiner Mannschaft nach Kempten in die Bayernliga zurückkehren, wo er für die kommende Spielzeit noch einen gültigen Vertrag hat“, berichtete der Eishockey-Oberligist.