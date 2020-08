Dominik Hattler bleibt Torhüter der Islanders

Nach den Neuverpflichtungen von Daniel Schwamberger, Fabian Birner und Damian Schneider gibt es im Kader der EV Lindau Islanders die nächste Verlängerung zu vermelden. Torhüter Dominik Hattler wird weiterhin neben Lucas Di Berardo das Tor der Lindauer hüten. Der Goalie hängt ein weiteres Jahr beim Eishockey-Oberligisten an, wie der Verein mitteilt.

Der gebürtige Lindauer begann im Alter von fünf Jahren seine Eishockeylaufbahn beim heimischen EV Lindau, durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften und blieb dem Verein immer treu. „Ich freue mich für Dominik und die Lindauer Fans, einen weiteren waschechten Lindauer im Team zu haben – zu den ohnehin vielen Regionenspielern in diesem Jahr“, sagt Bernd Wucher, Vorsitzender der Islanders. „Meine Beweggründe, nochmals eine Saison dranzuhängen, waren, dass ich es mir selbst noch einmal beweisen will und es schaffen kann, in der Oberliga zu spielen, wenn ich die Chance dazu bekomme. Ich habe nach wie vor einfach Spaß am Eishockey, auch wenn es von Zeit zu Zeit recht stressig ist, die Arbeit und das Oberliga-Eishockey zu verbinden“, sagt Dominik Hattler. Die Position des Goalies neben Lucas Di Berardo wird Hattler mit einem weiteren jungen Torhüter im Tandem bilden, dessen Name die Islanders bald bekanntgeben möchten.

Auch sonst bastelt der EV Lindau hinter den Kulissen weiter am Kader für die neue Saison. Vor allem die Besetzung der Kontingentpositionen wird derzeit heißt diskutiert. „Welche Importspieler verpflichtet werden können, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Doch ist der Kreis der Kandidaten mittlerweile fixiert. Aktuell werden intensivere Gespräche geführt“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Hier ist es wichtig, dass wir den möglichen Kandidaten auch keine leeren Versprechungen machen, denn hierzu brauchen wir Planungssicherheit. Diese Planungssicherheit ist aber derzeit noch nicht ganz gegeben“, erklärt Bernd Wucher.

Da auch nicht absehbar ist, wie sich die Situation rund ums Infektionsgeschehen bei Covid-19 und den geplanten Start der Oberliga Süd am 16. Oktober in nächster Zeit entwickeln wird, agierten die Clubs und Verbände mit einer gewissen Vorsicht und Zurückhaltung, heißt es weiter. Vor Ende August wird es daher voraussichtlich keine konkreten und neuen Beschlüsse geben, da durch den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) noch einige Punkte mit den Entscheidungsträgern der Politik und den entsprechenden Ministerien zu klären seien. Der EV Lindau befinde sich mittlerweile im engen Austausch mit der Stadt Lindau und dem Gesundheitsamt bezüglich einem geeigneten Hygienekonzepts für die Lindauer Eissportarena.