Dividende von 3 Prozent für Mitglieder der Genossenschaftsbank

Nach zwei digitalen Versammlungen in den vergangenen Jahren wurden die Vertreter der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) wieder zu einer Veranstaltung in Präsenz eingeladen. In der Festhalle in Leutkirch haben diese den Jahresabschluss der Bank einstimmig festgestellt und über die Verwendung des Jahresüberschusses abgestimmt. Das teilt die Allgäu-Oberschwaben in einem Presseschreiben mit.

Als Versammlungsleiter begrüßte Jürgen Wälder, Aufsichtsratsvorsitzender der VBAO, die anwesenden Gäste. Vorstandssprecher Josef Hodrus übernahm den Vorstandsbericht. Dieser war in drei Themenbereiche aufgeteilt: Umfeld und Märkte, Geschäftsentwicklung 2021 sowie Strategie und Ausblick. Da die VBAO im Jahr 2021 mit dem Tod des Vorstandsmitgliedes Georg Kibele erneut einen schweren Verlust hinnehmen musste, wurden die Aufgaben innerhalb des Vorstandes neu aufgeteilt, nachdem sich der Aufsichtsrat der Bank dazu entschieden hat, das Vorstandsmandat von Georg Kibele nicht nachzubesetzen, wie es in der Mitteilung heißt. „Plötzlich und unerwartet mussten wir uns von Georg Kibele verabschieden. Er war ein toller Mensch. Als Vorstand unserer Bank hat er zur Erfolgsgeschichte beigetragen und sie entscheidend mitgeprägt. Wir sind ihm für alles, was er für die VBAO getan hat, unendlich dankbar“, so Josef Hodrus. In diesem Zusammenhang informierte er das Vertretergremium darüber, dass eine „Erweiterte Geschäftsleitung“ als beratendes Gremium für den Vorstand installiert wurde und über die weitere Delegation von Verantwortlichkeiten sowie organisatorische Anpassungen.

Die Vertreter, die an diesem Abend zur Versammlung eingeladen waren, haben die Aufgabe, die Interessen der Mitglieder zu vertreten. Mittlerweile hat die VBAO über 55 500 Mitglieder, welche gleichzeitig durch ihre Geschäftsanteile Eigentümer der Genossenschaftsbank sind. Das Vertretergremium stimmte dem Vorschlag des Aufsichtsrates und des Vorstandes zu, den Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 3 Prozent auszubezahlen.

Als weiterer Tagesordnungspunkt standen an diesem Abend die turnusmäßigen Wahlen einiger Aufsichtsratsmitglieder der VBAO an. Thomas Fritz, Oliver Herkommer, Inge Jäger und Karl Schneider wurden wiedergewählt. Michael Scheffold hat sich aus privaten Gründen nicht zur Wiederwahl gestellt. Er war knapp 20 Jahre für die VBAO sowie deren Vorgängerinstitute im Aufsichtsrat aktiv. Wirtschaftsprüfer Florian Kiefer vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband überreichte ihm die Ehrenurkunde des Verbandes und bedankte sich für seinen Einsatz seit dem Jahr 2004. Das Aufsichtsratsmandat von Michael Scheffold wird nicht nachbesetzt.