Disconebel im Stadttheater führt zu Feueralarm

Die Feuerwehr Lindau rückte gleich zu drei Einsätzen an einem Tag aus. In der Mittagszeit gegen 12:30 Uhr hatte der Löschzug West einen Einsatz in der Friedrichshafener Straße. Die Fahrbahn war im Bereich der Tankstelle mit Betriebsstoffen verunreinigt, so die Feuerwehr. Nach der Absicherung der Einsatzstelle wurden die Betriebsstoffe mit Bindemittel abgebunden. Der hinzugezogene Straßenbaulastträger übernahm anschließend alles Weitere. Gegen 14 Uhr waren die Arbeiten der Feuerwehr abgeschlossen. Eine Streife der Polizei war ebenso vor Ort.

Am Abend um 19.42 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu dann die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzugs Hauptwache sowie der Löschgruppe Altstadt in die Fischergasse. Die Brandmeldeanlage im Stadttheater hatte ausgelöst. Vor Ort war schnell klar, dass die Auslösung auf Disconebel zurückzuführen war und somit keine Gefahr bestand. Etwa 30 Minuten später konnten die Kräfte wieder abrücken. Polizei und Rettungsdienst waren ebenso vor.

Knapp vier Stunden später wurde die Feuerwehr erneut gerufen. Gegen 23:15 Uhr ging es für den Löschzug West in die Webergasse. Aufgrund eines Notfalls musste, wie die Feuerwehr mitteilte,eine Wohnungstüre für den Rettungsdienst gewaltsam geöffnet werden. Nach gut 40 Minuten war dieser Einsatz beendet und die Kräfte konnten wieder abrücken. Eine Streife der Lindauer Polizei war ebenfalls vor Ort. Eingesetzte Einheit war die Löschgruppe Altstadt.