Digitalpakt Schule zahlt sich aus

Bereits Ende Mai hatte der Landkreis Lindau mehr als 200 000 Euro vom Freistaat Bayern für die Ausstattung der Schulen mit Leihgeräten, wie Laptops und Tablets, erhalten. Nun bekam der Landkreis einen weiteren Zuwendungsbescheid über rund 466 600 Euro. Diese Fördergelder fließen laut Pressemitteilung des Landkreises ebenfalls in die digitale Infrastruktur der landkreiseigenen Schulen.

So soll an allen neun Landkreisschulen das EDV-Netzwerk ausgebaut und auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Hierzu gehört auch, dass in allen Unterrichtsräumen künftig WLAN zur Verfügung steht. Außerdem ist an der Realschule Lindenberg, der Realschule Lindau und dem Bodensee-Gymnasium in Lindau die Erneuerung jeweils eines EDV-Raums geplant.

Landrat Elmar Stegmann freut sich über diese Unterstützung: „Der digitale Wandel kann nur gelingen, wenn die Schulen mit einer zeitgemäßen Bildungsinfrastruktur ausgestattet sind. Diese Fördergelder helfen uns, die Digitalisierung an den Landkreisschulen weiter voranzutreiben und für die Schüler sowie die Lehrkräfte verbesserte Lern- und Arbeitsbedingungen zu schaffen.“

Die Förderprogramme des Landes wurden mittlerweile durch den zwischen Bund und Ländern vereinbarten „Digitalpakt Schule“ ergänzt. Der Bund stellt dem Freistaat Bayern im Rahmen dieses Förderprogramms 778 Millionen Euro zur Verfügung. Die Fördergelder werden entsprechend der Schüler- und Klassenzahlen auf die Kommunen verteilt. Laut Förderrichtlinie kann der Landkreis Lindau für das Projekt „Digitalpakt Schule“ insgesamt maximal 1,9 Millionen Euro erhalten. Zur Erreichung dieser Maximalförderung wären zwischen 2020 und 2023 Investitionen in Höhe von circa 2,2 Millionen Euro erforderlich. Abzüglich der staatlichen Förderung liegt der Landkreis-Eigenanteil bei rund 220 000 Euro.

Gefördert werden laut Pressemitteilung vor allem die Netzwerk-Infrastruktur wie LAN-Verkabelung, WLAN, pädagogische Schulserver sowie digitale Tafeln. Endgeräte werden nur in geringem Umfang gefördert, da diese bereits in den vorangegangenen Förderprogrammen im Fokus standen.