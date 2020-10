Digitales Magazin Ring for Peace ist online

Wenige Wochen vor der ersten „Assembly on Women, Faith & Diplomacy“ (zu deutsch: „Versammlung für Frauen, Glauben und Diplomatie“) publiziert die Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft, Ring for Peace, die erste Ausgabe ihres neuen digitalen Magazins „common future“. Passend zum Thema der vom 10. bis 13. November in Lindau stattfindenden internationalen Konferenz von Religions for Peace und Ring for Peace geht der Journalist und Theologe Alexander Görlach dem Thema der Frauen im interreligiösen Friedensdialog nach, so eine Pressemtteilung.

Die Idee des Magazins „common future – peace dialogues lindau“ ist es demnach, aktuelle Themen und Projekte der herausgebenden Stiftung mit einer Reihe von wöchentlichen Beiträgen inhaltlich zu ergänzen und zu vertiefen. Kommende Interviews der nächsten Wochen beziehen sich dementsprechend auf die im November anstehende „1st Assembly on Women, Faith & Diplomacy“ . Erstmals werden Frauen der Weltreligionen, ihr Glaube, ihre Rolle im interreligiösen Friedensdialog und ihre Führungsverantwortung thematisiert.

Das Interview mit Annette Schavan, ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung und Botschafterin Deutschlands für den Heiligen Stuhl, bildet den Auftakt der Magazin-Ausgabe „transforming tomorrow“: „Es ist wohl der lange Atem, die große Geduld und die Fähigkeit, Prozesse einzuleiten, die weibliche Führungskompetenz auszeichnen“, so Schavan.

Margot Käßmann lässt an ihren Erfahrungen als Bischöfin der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands teilhaben. Margrit Wettstein, zuständig für die Sammlungen des Nobelpreismuseums in Stockholm, äußert sich zu den Errungenschaften großer Friedensnobelpreisträgerinnen, und die Generalsekretärin von Religions for Peace International, Azza Karam, erläutert, was sie dazu bewegte, das Thema der Frauen mit einer Konferenz diesen Formats zu positionieren.

Ring for Peace steht als Marke der Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft für die Organisation und Trägerschaft von diversen interrreligiösen Projekten des Friedensdialogs in Lindau, oft in Zusammenarbeit mit Religions for Peace. Die neu konzipierte Website ringforpeace.org (englisch) oder de.ringforpeace.org (deutsch) gibt einen Überblick über die Aktivitäten der Stiftung, darunter Umsetzungsprojekte oder neue Projektideen.