Digitale Performance: Menschen mit Down-Syndrom zeigen auf der Bühne ihren Alltag

Weltweit wird der 21. März jedes Jahr als Welt-Down-Syndrom-Tag begangen, seit dem Jahr 2017 auch in Lindau. Im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung mit der Gruppe „Touchdown 21 mini“ coronabedingt aus, in diesem Jahr haben sich die Veranstalter – der Behindertenbeirat im Landkreis Lindau, die Offene Behindertenarbeit und die Stiftung Liebenau Teilhabe in Lindau – für eine digitale Veranstaltung entschieden. Menschen mit Down-Syndrom aus dem Landkreis Lindau bereiten die Performance in einem Workshop gemeinsam mit der Gruppe „Touchdown 21 mini“ vor. Das Ergebnis wird dann als Bühnenereignis am Samstag, 20. März, von 18 bis 19.30 Uhr gezeigt. In dem Stück wird der Alltag von Menschen mit Down-Syndrom gezeigt, erklärt, was Chromosomen sind, wie Betroffene heute leben und arbeiten, wie sie früher gelebt haben und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Gezeigt wird die Performance auf Zoom (Meeting-ID: 842 7331 4659, Kenncode: mini) oder unter https://bit.ly/3lu4DBD. Foto: Veranstalter