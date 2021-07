Dieses Jahr gibt´s ein „AnstattFest“

Seit fast 40 Jahren organisiert der Club Vaudeville am 2. Samstag im Juli das Stadtfest. Das Stadtfestteam hat nach eigenen Angaben für diesen Sommer das Stadtfest ganz normal geplant und vorbereitet. Aber die Corona-Pandemie verhindert auch in diesem Jahr die Umsetzung von Großveranstaltungen. Es gebe am Stadtfest bis zu 15 000 Menschen, die sich von Platz zu Platz bewegten. „Mit den aktuellen Auflagen für solche Veranstaltungen können und wollen wir nicht das Stadtfest durchführen. Zugangsbeschränkungen, Bauzäune und Kontaktbeschränkungen passen einfach nicht zu unserem Konzept.“ so Simon Sutter vom Club Vaudeville / Stadtfestteam.

Aber ganz verzichten wollen die Organisatoren nun doch nicht. Und so soll es am 10. Juli eine kleine Ersatzveranstaltung geben. Aus dem Stadtfest wird ein „AnstattFest“. Statt zehn Plätzen wird nur ein Platz bespielt: der Altstadtschulhof hinter dem Stadttheater. Statt großer Bühne mit internationalen Bands wird es nur eine kleine Bühne mit Musikern aus der Region geben. Statt Essen aus allen Ländern und Nationen gebe es Spätzle mit Soul und Kuchen vom Trommlerzug Lindau. Statt frisch gezapftem Bier sind alle Getränke in Flaschen. Statt Mittag bis Mitternacht dauert das Fest von Mittag bis 20 Uhr.

Es wird auch ein Kulturprogramm geben, unter anderem mit Magdalena Grabher, dem Lindauer Kabaräh, Dittus & Co, der Musikschule Lindau, dem Trommlerzug Lindau-Aeschach und Highroad - Pipes and Drums.

Die Veranstalter hoffen, dass sie, wenn auch nur im kleinen Rahmen, die Menschen glücklich machen und etwas Normalität in diese Zeiten bringen können und vor allem, dass dies das erste und hoffentlich auch letzte „AnstattFest“ sein werde. Im nächsten Jahr solle das Stadtfest Lindau dann wieder wie gewohnt stattfinden. Dann heißt es wieder: „Hocket vor Eire Häuser und feschtet mitanand“ beim 38. Stadtfest Lindau.

Weitere Informationen unter www.stadtfest-lindau.de.