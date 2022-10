Diesen Kompromiss macht Lindau bei der Weihnachtsbeleuchtung

Für die meisten Lindauerinnen und Lindauer gehören die 200 leuchtenden Weihnachtsterne in den Straßen auf der Insel und dem Festland zur Adventszeit dazu. Die Stadt Lindau hat nun einen Kompromiss gefunden, um in Zeiten der Energiekrise Strom zu sparen, aber gleichzeitig für eine stimmungsvolle Adventszeit zu sorgen.

Damit beides möglich ist, wird die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr nur von 17 bis 21 Uhr leuchten, anstatt wie früher von 15.30 bis 23 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung. Das bringe eine Einsparung von 50 Prozent. Um weitere fünf Prozent einzusparen, wird auf die Hälfte der 24 Sterne auf der Seebrücke verzichtet.

1968 erstrahlte Lindau zum ersten Mal im Lichterglanz. (Foto: Kulturamt Lindau)

„Das ist ein Kompromiss, der den Lindauerinnen und Lindauern trotz Corona und Energiekrise Licht in die dunkle Jahreszeit bringen soll“, wird Arnold Weiner vom City- und Eventmanagement der Stadt Lindau zitiert. Auch für die Geschäftsleute, die in den vergangenen zwei Jahren gelitten hätten, sei die weihnachtliche Beleuchtung ein wichtiges Zeichen.

Anders als bei der Beleuchtung von Denkmälern oder zum Beispiel der Hafenbeleuchtung, hat der Gesetzgeber explizit kein Verbot der Weihnachtsbeleuchtung ausgesprochen. Trotzdem soll auch bei der Hafenweihnacht gespart werden. Waren früher die Bäume am Hafen und Rüberplatz auch unter der Woche beleuchtet, werden sie nun nur an den Markttagen, also Donnerstag bis Sonntag erstrahlen. Außerdem wird die Schaltzeit um zweieinhalb Stunden auf 16.30 bis 22.30 Uhr verringert. Da zusätzlich nicht mehr alle Bäume glitzern werden, braucht die gesamte Beleuchtung der Hafenweihnacht nur noch 250 Kilowattstunden.

„Wir sorgen somit für eine ressourcenbewusste, aber trotzdem stimmungsvolle Adventszeit, die wir alle nach den zwei Corona-Jahren und so dringend nötig haben“, wird Oberbürgermeisterin Claudia Alfons zitiert. Aus diesem Grund werden auch die Weihnachtsbäume auf der Insel und in den Stadtteilen in diesem Jahr weiterhin für festliche Stimmung sorgen.

Schon seit über 50 Jahren wird Lindau in den Wochen vor Weihnachten zur festlichen Weihnachtsinsel. „Davor war es ein großer Spaß, wenn die Eltern mit uns nach Bregenz gefahren sind, um dort die Weihnachtsbeleuchtung anzuschauen“, sagt Arnold Weiner. Die Initiative wurde im Jahr 1968 vom Modehaus Müller auf der Insel gemeinsam mit anderen Lindauer Händlern gestartet. Lange Zeit finanzierten die Händler und die Stadt Lindau die Sterne, bis sich 2004 der Stadtrat aufgrund der prekären Finanzlage gegen die Weihnachtbeleuchtung aussprach. Pro Lindau und die Lindauer Zeitung starteten die Aktion „Lindau leuchtet“ und retteten mit Bürger- und Händlerspenden das weihnachtliche Strahlen der Sterne.

2008 wurden in Kooperation mit den Stadtwerken Lindau die Weihnachtsbeleuchtung komplett überarbeitet und mit sparsamen LED-Leuchten ausgerüstet. Der jährliche Energieaufwand verringerte sich von über 12 500 Kilowattstunden auf 2000 Kilowattstunden. Die Finanzierung übernimmt seither die Stadt Lindau. „Auch wenn die Kosten und der verbrauchte Strom mit rund 2000 Kilowattstunden relativ gering sind“, sagt OB Alfons, „möchten wir in der Energiekrise ein Zeichen setzen, ohne aber den Bürgerinnen und Bürgern die Traditionen und die Adventsfreude zu nehmen.“

Die Tradition der Lindauer Weihnachtsbäume lässt sich laut Pressetext bis in die 1920er-Jahre zurückverfolgen. In der Stadtchronik für das Jahr 1928 heißt es: „Ein allgemeiner Christbaum, mit elektrischen Lichtern reich besetzt, schmückte den Bismarckplatz und die Heidenmauer die Weihnachtszeit hindurch.“