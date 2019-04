„Genossenschaft – gerade deshalb“. Zu diesem Thema hat der Förderverein Hintere Insel den Geschäftsführer des österreichischen Ökobetriebes GEA, Heini Staudinger, im Rahmen seiner begleitenden Vortragsreihe in der Gründungsphase der „Wohngenossenschaft Lindau“ eingeladen. Was das Energiebündel Staudinger den gut 130 Besuchern im Zeughaus gab, war laut Pressemitteilung keine Anleitung für eine Wohngenossenschaft – es war sehr viel mehr. Es war „Diesel für den Kampfgeist“, Hoffnung auf eine andere, eine soziale und nachhaltige Ökonomie und der Tritt in den Hintern, Mut zu haben und neue Wege zu gehen, auch gegen alle Widerstände.

Dass der Wettbewerbssieger beim Konzept für die Hintere Insel eine Forderung des Fördervereins Hintere Insel umgesetzt hat und dass aus einem Teil des Parkplatzes mit der schönsten Aussicht für Autos ein großer Bürgerpark wird, darüber ist der Förderverein sehr glücklich, betonte Karlheinz Brombeis in seiner Begrüßung. „Und wenn dort schon gebaut wird, dann wollen wir dabei sein“, wirbt er für die Idee der Wohngenossenschaft. Und den Parkplatz greift Heini Staudinger dann auch gleich zu Beginn auf: „Ihr habt eine zauberhafte Stadt mit einem Luxusparkplatz – unglaublich, wie man sich an so einen Unsinn gewöhnt!“.

Humorvoll erzählt Staudinger, wie die österreichische Finanzaufsicht seine Waldviertler-Schuh-Firma über Nacht berühmt machte: Als die Banken ihm einen Kredit verweigerten, bat er Freunde und Bekannte, Mitarbeiter und Kunden um Geld. Er gründete einen „Sparverein“, sammelte drei Millionen Euro und zahlte anschließend regelmäßig Zinsen aus. Das rief die Finanzaufsicht auf den Plan: Staudinger betreibe Bankgeschäfte ohne Bankenkonzession. Mit dem am Ende zwar verlorenen Prozess und einem unfassbaren Medienrummel in einer Zeit, in der Banken milliardenschwere Finanzspritzen erhielten, ebnete er in Österreich den Weg für ein Gesetz, das mittlerweile auch sogenannte „alternative Finanzierungen“ ermöglicht. „Schließlich ist es die Entscheidung jedes Einzelnen, wenn er sein Geld in lebensbejahende Maßnahmen investieren will“ – Staudinger plädiert leidenschaftlich dafür, etwas zu ändern, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, den Lebensraum zu pflegen und zu erkennen, dass das Wichtigste das Leben selbst ist. „Weil man sich von Sachzwängen auffressen lässt, ist das Leben nicht so, wie man es sich erträumt hat“.

Spende für Afrika statt Eintrittsgeld

Staudinger kritisiert eine zerstörerische Wirtschaft, stellt dar, mit welcher Frechheit Konzerne ihre Lobbyarbeit vollziehen, wie maßlose Manager sich die Taschen immer weiter vollstopfen und unsere Lebensgrundlagen immer schneller zerstört werden. All das ist bekannt. Mit Poesie, Gedichten und Geschichten des Gelingens schafft es der Österreicher aber gleichzeitig, Hoffnung und Mut zu machen, dass man die kleinen Möglichkeiten, die man hat, auch nutzt, damit nicht alles kaputt geht: „Es geht um die Frage, ob wir in Barbarei verfallen oder ob wir Menschen bleiben“. Für seine Vorträge verlangt der alternative Unternehmer übrigens nichts, sondern freut sich über Spenden für Afrika.