Diese wichtigen Funktionen übernimmt die Leber

Unter dem Motto „Total zentral: Die Leber!“ findet am Sonntag, 20. November, der 23. deutsche Lebertag statt, der unter anderem vom Verein Deutsche Leberhilfe und der Deutschen Leberstiftung ausgerichtet wird. Im Rahmen des Aktionstags soll die Öffentlichkeit über die Bedeutung der Leber für den menschlichen Körper sowie über Erkrankungen des Organs informiert werden, schreibt der Ärztliche Kreisverband Lindau in einer Pressemitteilung.

„Die Leber ist mit rund 1,5 Kilo das größte innere Organ des Menschen und liegt im rechten Oberbauch, gleich unter dem Zwerchfell“, wird Dr. Klaus Adams zitiert, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Lindau. Im Körper übernehme sie zahlreiche wichtige Funktionen. Sie spiele etwa eine entscheidende Rolle in Bezug auf den Stoffwechsel und produziere viele wesentliche Enzyme, um diesen zu regulieren.

Speicher für Nährstoffe

Beispielsweise würden in der Leber überzählige Nährstoffe, die im Körper gerade nicht benötigt werden, aus dem Blut herausgefiltert und gespeichert. Melde eine Körperregion dann einen Bedarf an diesen Nährstoffen an, setze sie das Speicherorgan wieder frei und schleuse sie in den Blutkreislauf ein.

Daneben gehörten auch die Produktion von Bluteiweißen, Gallenflüssigkeit, Abwehrstoffen und Hormonen sowie die Entgiftung des Körpers zu ihren Aufgaben. „Dabei werden in der Leber nicht nur Bakterien und defekte Zellen aus dem Blut herausgefiltert. Das hocheffiziente Entgiftungsorgan, durch das jede Minute ungefähr 1,4 Liter Blut strömt, entsorgt auch Schadstoffe wie Alkohol, Pestizide oder Weichmacher“, erläutert Adams weiter.

Warum Schäden an der Leber so fatal sind

Da die Aufgaben der Leber so vielfältig seien, hätten Schädigungen des Organs oft schwere gesundheitliche Folgen. Eine häufige Erkrankung sei beispielsweise eine Leberentzündung, also Hepatitis. Diese könne unterschiedliche Ursachen haben, etwa eine Virusinfektion, einen schädlichen Gebrauch von Alkohol oder ein Übermaß bestimmter Medikamente. Selten entstehe eine Hepatitis auch durch Parasiten, Pilze, Bakterien oder eine Autoimmunkrankheit der Leber.

Halte die Entzündung über einen längeren Zeitraum an, könne sich schließlich eine Zirrhose entwickeln, eine sogenannte Narbenleber. Diese sei aus mehreren Gründen gefährlich: „Bei einer Leberzirrhose können lebenswichtige Funktionen wie Stoffwechsel, Verdauung, das Immunsystem sowie die Entgiftung des Blutes stark eingeschränkt sein. Überdies ist eine Entartung von Leberzellen möglich, was zu Leberkrebs führen kann“, sagt Adams.

Wie man seine Leber schützen kann

Doch welche Möglichkeiten gibt es, sich vor gefährlichen Erkrankungen der Leber zu schützen? „Alkoholbedingten Leberschäden kann durch einen maßvollen Konsum des Rauschmittels vorgebeugt werden“, sagt Adams. Ebenso seien eine ausgewogene, nicht zu fettreiche Ernährung, ausreichend Bewegung an der frischen Luft sowie ein gesundes Körpergewicht wichtig bei der Vorsorge. Gegen die Hepatitis-Viren der Gruppe A und B gebe es außerdem effektive Impfungen.