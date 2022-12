Diese Tipps geben Lindauer Beraterinnen: Was tun, wenn im nächsten Jahr die große Rechnung kommt

Die Menschen drehen die Heizungen runter, schalten die Weihnachtsbeleuchtung früher aus, kommen mit weniger vollen Einkaufskörben nach Hause als früher: Die Kosten steigen und immer mehr Leute sorgen sich ums Geld, auch viele, für die es bislang kaum Thema war. Der Bund beschließt Hilfen, doch die Behörden können diese nur schwer sofort umsetzen – das sorgt für Unsicherheiten. Die Beratungsstellen von Caritas und Diakonie im Kreis Lindau wollen helfen.

Katharina Pschibul von der Sozialberatung der Caritas in Lindau hat das Gefühl, dass sie mehr Anrufe bekommt als früher, aber auch, dass andere Menschen am Ende der Leitung sitzen. „Wir haben zunehmend mit Menschen zu tun, die berufstätig sind und bei denen soweit auch alles in Ordnung war, die aber jetzt aufgrund von gestiegenen Nebenkosten oder ausstehenden Bearbeitungen von Wohngeldanträgen in finanzielle Nöte kommen.“

Wer ist betroffen?

Gemeint seien zum Beispiel Familien, in denen die Mutter mit den Kindern Zuhause bleibt, der Vater aber in Vollzeit arbeitet und dabei sogar ganz gut verdiene. Leute, „die das bis jetzt eben so irgendwie hingekriegt haben“, sagt Pschibul.

Bei der Schuldnerberatung der Diakonie merkt Christiane Norff diesen Effekt noch nicht. Sie habe eher den Eindruck, für die Leute sei noch alles wie im vergangenen Jahr: Weihnachtsgeld, Geschenkekauf. Aber: „Ich habe die Befürchtung, dass im nächsten Jahr bei vielen ein Erwachen kommt, wenn die Jahresrechnung von Strom und Gas kommt“, sagt sie. „Da denken wir, dass wir mit viel mehr Klienten rechnen müssen.“

Wie kann man noch sparen?

Um in solchen Fällen zu helfen, oder sogar dafür zu sorgen, dass es gar nicht so weit kommt, haben Norff und Pschibul einige Tipps parat. Der wichtigste: Nicht abwarten. „Wegducken hilft nicht“, sagt Pschibul klar. Sobald eine Rechnung kommt, die man nicht bezahlen kann, sollte man den Austausch suchen und zum Beispiel mit den Stadtwerken eine Ratenzahlung vereinbaren, statt zu warten, bis die erste Mahnung kommt.

Sparen kann eigentlich nur derjenige, dem es ein bisschen besser geht. Christiane Norff

Grundsätzlich sei es auch immer wichtig, den Zählerstand selbst abzulesen und nicht schätzen zu lassen. Ihre Erfahrung zeige: „Das geht in der Regel nicht so gut aus“, sagt Pschibul. Wer das sogar mehrmals im Jahr macht, sei von der Rechnung am Ende zudem nicht so überrumpelt.

Norff rät als erstes immer, ein Haushaltsbuch zu führen, für mindestens drei Monate. Darin sollte man wirklich alle Ausgaben notieren – auch die, für die man keinen Kassenzettel mitnimmt, wie den Kaffee vom Bäcker am Morgen. Auch ein Essensplan könne helfen, Ausgaben zu reduzieren.

Norff sagt aber auch: „Sparen kann eigentlich nur derjenige, dem es ein bisschen besser geht.“ Wer wirklich am Limit ist, der könne es sich zum Beispiel nicht leisten, bei Angeboten auf Vorrat einzukaufen. „Die kaufen das, was sie jetzt wirklich verbrauchen und was grade noch geht.“

Welche Lösungen gibt es?

Oft helfen die besten Spartipps nichts mehr. „Die großen Kostenfresser sind Wohnen und Energie und da kann man nicht sparen. Da sind wir dem Markt ausgeliefert“, sagt Norff. Helfen könne da dann aber der Staat – oft wüssten die Leute nur nicht, auf was sie eigentlich Anspruch haben, so Pschibul.

Wenn es Sorgen vor finanziellen Engpässen durch gestiegene Preise gibt, dann in den Bereichen Strom und Gas. Mobilität, Nahrungsmittel und vor allem Bekleidung spielen höchstens eine kleine Rolle. Für die Umfrage wertete das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Civey über 5000 Antworten von Bundesbürgern über 18 Jahren aus. Die Umfrage wurde von der Schwäbischen Zeitung in Auftrag gegeben.

Deswegen sei der erste Schritt immer zu prüfen, ob man bei niedrigem Einkommen etwa aufstockend Bürgergeld bekommen kann im nächsten Jahr, oder auch nur für einen Monat, in dem bestimmte Kosten fällig werden. „Es kann sein, dass man für einen Monat hilfebedürftig wird, weil die Nachzahlung so hoch ist, dass man in dem Monat in die Grenzen vom Jobcenter fällt“, erklärt sie. Das sei aber von vielen Faktoren abhängig, darunter die Miethöhe, das Einkommen oder die Personenanzahl im Haushalt.

Schwierigkeiten beim Wohngeld

Der Bundesrat hat am 28. November zugestimmt, zum neuen Jahr das Wohngeld Plus einzuführen. Damit steigt der Kreis derjenigen, die Wohngeld beantragen können, auf etwa zwei Millionen Haushalte an. Zum ersten Mal kann man zudem auch Unterstützung bei den Heizkosten bekommen. Das gilt für Menschen, die sowieso Sozialleistungen beziehen, aber auch für Leute mit geringem Einkommen.

Das Problem: Die Bearbeitungszeiten bei den Wohngeldbehörden sind derzeit sehr lang, aktuell etwa drei Monate, Tendenz steigend, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. „Wir rechnen damit, dass sich die Anzahl der Anträge vervierfacht – zumindest jedoch verdreifacht“, heißt es dort.

Bei den Altersgruppen auffällig: Ältere Personen über 65 haben die wenigsten Sorgen bei Strom, Gas, Mobilität, Nahrungsmitteln und Bekleidung in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Eine Altersgruppe darunter kämpft mit den gestiegenen Kosten für Strom.

Das bemängelt auch die Staatsregierung in ihrer Reaktion auf den Ratsbeschluss. „Bei dieser großen Reform wäre es unerlässlich gewesen, dass der Bund auf die Praxis hört und die Voraussetzungen dafür schafft, dass das Wohngeld schnell an die Berechtigten ausgezahlt werden kann“, so Bayerns Bauminister Christian Bernreiter. „Der Bund vergisst hier völlig, dass eine Antragsbearbeitung und Auszahlung bei einer Verdreifachung der Empfängerhaushalte nicht mit dem bestehenden Personal zu stemmen ist.“ Für die Bürger und Bürgerinnen heiße das: Sie brauchen im nächsten Jahr viel Geduld.

Wie damit umgehen?

„Wir sind an einem Punkt als Beratungsstellen, an dem wir etwas ungewiss in die Zukunft blicken“, sagt Katharina Pschibul. „Ob das jetzt die Gesetzesänderungen sind oder die Zunahme an Klienten und Klientinnen oder die Zunahme an der Schwere der Themen.“

Mit einem Beratungstermin, so wie früher, sei es heute oft nicht mehr getan. Gerade die Ungewissheit, wann und wie Gesetzesänderungen umgesetzt werden, mache es den Beratungsstellen schwierig – die gefürchteten Rechnungen kommen aber ja schon im Januar zu den Betroffenen, erinnert Christiane Norff. „Wir werden auch erst kurzfristig wissen, was man unternehmen kann.“

Trotzdem neigen Pschibul und Norff eher zu Optimismus. „Wir wollen auch zeigen, dass es eben einen Weg gibt, wenn man sich drum kümmert, dass es lösbar ist“, sagt Norff. „Es gibt so viele Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten in Deutschland. Und da wird auch sicherlich noch einiges kommen.“ Wer Hilfe braucht, sollte sich nicht scheuen, sie sich zu suchen. Erst im Freundes- und Bekanntenkreis, aber bei Bedarf eben auch bei einer Beratungsstelle, ergänzt Pschibul.