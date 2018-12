Diese Theatergruppe „will doch nur dein Bestes“

Die Theatergruppe Oberreitnau zeigt in der kommenden Saison 2018/19 das Stück „...ich will doch nur dein Bestes“. Der eingefleischte Junggeselle Rudolf Struppe könnte eigentlich frei von allen Zwängen leben, wäre da nicht seine Schwester Apollonia. Mit Hilfe seiner Freunde Schorsch und Willi, dem Trachtenhändler Vinzenz und dem Frauenversteher Gustav beginnt für Rudolf der nackte Kampf ums Überleben gegen den von den Ehefrauen seiner Freunde und der Nachbarin Irene unterstützten Putzdrachen Apollonia. Das Lustspiel in drei Akten ist am Mittwoch, 26. Dezember, 17 Uhr, Freitag, 28. Dezember, 19.30 Uhr, Samstag, 29. Dezember, 19.30 Uhr, Donnerstag, 3. januar, 19.30 Uhr, Freitag, 4. Januar, 19.30 Uhr, und am Samstag, 5. Januar, 19.30 Uhr, im Freizeitzentrum Oberreitnau zu sehen. Karten gibt es am Sonntag, 9. und 16. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Freizeitzentrum Oberreitnau. Reservierungen unter Telefon 0162 / 8758738 (Montag bis Sonntag von 18 bis 20 Uhr). Foto: Theatergruppe Oberreitnau