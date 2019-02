Diese Straßen werden für Kröten gesperrt

In allen bayerischen Landkreisen gibt es Aktionen zum Schutz der Kröten, die im Frühjahr zu ihren Laichgewässern wandern, schreibt der Bund Naturschutz in Bayern in einer Mitteilung. An 16 Straßenabschnitten im Landkreis Lindau werden Schutzzäune aufgebaut, heißt es.

An sechs wenig befahrenen Nebenstrecken werden die Straßen sogar nachts gesperrt. Diese sind: Von Stockenweiler Richtung Volklings im Bereich des Stockenweiler Weihers, Gemeinde Hergensweiler; Fuggerstraße am Bichlweiher, Gemeinde Wasserburg; Oberrengersweiler Weg und der Bereich am Golfplatz, Lindau; das Waldstück am Aspachweiher zwischen Oberreitnau und Höhenreute; Gemeindeverbindungsstraße von Oberhof nach Schlachters (Gemeinden Sigmarszell und Weißensberg) und die Hangnachstraße in Sigmarszell.