Diese Special Guests treten im Allgäu mit Billy Talent auf

Billy Talent haben die Special Guests ihrer Herbsttour „Crisis Of Faith“ bekannt gegeben. Damit steht fest, welche Bands den Auftritt von Billy Talent am 27. November in der bigBox Allgäu in Kempten begleiten.

Wie die bigBox Allgäu mitteilt, macht den jeweiligen Auftakt die Berliner Indie-Rock-Band Pabst, die für ihre Mischung aus Garage- und Stoner-Rock, Grunge, noisigen Elementen und Pop bekannt ist. Auf Pabst folgt der britische Folk-Rock- und Punkmusiker Frank Turner, der mit „Lost Evenings“ sein eigenes, interdisziplinäres Festival kreiert hat. Präsentiert wird die Tour von Visions, Rock Hard, Fuze, Ox-Fanzine & livegigs.de.

Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBox telefonisch unter 0831/570 551000, bei den Vorverkaufsstellen der Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Telefon 0751/295 55 777 oder auf www.eventim.de erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBox Allgäu kann genutzt werden. Dafür wählt man die gewünschten Plätze, bezahlt sie per Kreditkarte oder PayPal und erhält die Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf dem Smartphone.