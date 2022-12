Diese Regeln gelten in Lindau fürs Silvesterfeuerwerk

Feuerwerk gehört für viele Menschen zu Silvester dazu. Doch wer es zum Jahreswechsel in Lindau krachen lassen möchte, sollte sich an bestimmte Regeln halten. Wo das Böllern erlaubt ist – und vor welchen Verletzungen die Rettungskräfte warnen.

Grundsätzlich gilt: Knaller und Raketen dürfen nur an Silvester und Neujahr gezündet werden. Wer an diesen beiden Tagen mit dem Feuer spielen will, muss gut aufpassen. Nötig ist laut Stadtverwaltung ein Mindestabstand von acht Metern zu Menschen, Tieren oder Gebäuden, damit niemand verletzt wird und nichts in Brand gesetzt wird. Im Umfeld von Kirchen, Pflegeheimen und Krankenhäusern ist das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten, damit Bewohner und Patienten Ruhe haben.

Schwere Verletzungen sind für Silvester typisch

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) warnt vor einer ganzen Reihe schwerer Verletzungen, die fürs Silvesterfeuerwerk typisch sind. Verbrennungen der Haut zählen laut Pressemitteilung zu den häufigsten Verletzungsarten, die „meist äußerst schmerzhaft“ seien. Doch die Einsatzkräfte haben es auch immer wieder mit verletzten und abgerissenen Gliedmaßen zu tun. Es komme regelmäßig zu schwersten Verletzungen, weil manche Menschen die Knaller beim Anzünden in der Hand halten: Abgerissene Finger, durchtrennte Nerven und Adern, gesplitterte Knochen, der Verlust der ganzen Hand.

Wenn Knallkörper in der Nähe von Ohren explodieren, was besonders häufig in großen Menschenmengen vorkomme, wird laut BRK das Innenohr durch den Schalldruck beschädigt. Ein sogenanntes Knalltrauma äußert sich durch vorübergehend schlechtes Hören und ein Pfeifen im Ohr. Um das zu vermeiden, rät das BRK zu Ohrstöpseln oder Ohrenschützern. Auch Augen werden an Silvester häufig verletzt, etwa durch Funkenflug oder wenn andere Fremdkörper ins Auge eindringen. Auch diese Gefahr sei in Menschenmengen groß. „Bei einer Augenverletzung sollten immer beide Augen verbunden werden, damit das verletzte Auge nicht mehr bewegt wird“, so das BRK.

Warum zu viel Alkohol ein Problem ist

Ein massives Problem sind an Silvester laut BRK neben Verletzungen auch Alkoholvergiftungen. Wenn Menschen aufgrund maßlosen Alkoholkonsums zusammenbrechen, müsse das ernst genommen werden, weil sonst lebensgefährliche Folgen drohen.

Auch die Johanniter vom Regionalverband Bayerisch-Schwaben raten, keinesfalls stark alkoholisiert ein Feuerwerk anzuzünden, Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Feuerwerkszeug hantieren zu lassen, nur draußen zu böllern und Blindgänger nicht aufzuheben.

Weil Feuerwerkskörper auch zu Bränden führen können, sind sie in der Nähe von besonders brandempfindlichen Gebäuden verboten. Das betrifft Tankstellen genauso wie historische Gebäude, zum Beispiel Fachwerkhäuser. Für die Lindauer Insel bedeutet das, dass fast nirgends geballert werden darf. „Gerade die denkmalgeschützte historische Baustruktur, die zu großen Teilen aus dem Mittelalter stammt, ist Brandgefahren in besonderem Maße ausgesetzt“, schreibt die Stadt. Wer die Verbote missachtet, muss laut Bekanntmachung mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Wo Böllern erlaubt ist

Auf der vorderen Insel gilt für die komplette Altstadt ein Verbot, auf der Hinteren Insel rund um die Bodenseeklinik. Das bedeutet, dass das Böllern auf der Insel nur in der Oskar-Groll-Anlage bei der Spielbank, im Stadtpark, zwischen der Inselparkhaus und der Inselhalle, bei der Lindenschanze, im Bürgerpark auf der Hinteren Insel, beim Schützingerweg und auf der Hafenmole erlaubt ist.

Prinzipiell, ob in der Altstadt oder in den anderen Stadtteilen, rät die Verwaltung dazu, leicht brennbare Gegenstände in der Silvesternacht von Balkonen, Terrassen oder Fenstersimsen zu räumen. Fenster, besonders Dachfenster, sollten geschlossen bleiben.

Warum Tiere an Silvester leiden

Viele Tierfreunde schreiben seit Tagen in den Sozialen Medien, dass Silvester für Haustiere großen Stress bedeutet. Doch auch bei Wildtieren löse das laute Knallen Panik aus, teilt der Bund Naturschutz (BN) mit. Besonders betroffen seien Vögel und Eichhörnchen, aber auch Igel litten nachweislich darunter. „Singvögel, Tauben und Enten flüchten bei dem nächtlichen Lärm blindlings und können durch den hohen Energieverbrauch in lebensbedrohliche Situationen geraten“, wird Claudia Grießer, Geschäftsstellenleiterin des BN in Lindau, im Pressetext zitiert. Es könne Tage und Wochen dauern, bis die Tiere sich von diesem Schock erholen. Dabei sei es aber wichtig für sie, dass sie ihre Energie gut einteilen, weil sie im Winter schwerer Futter finden.

Der BN weist darüber hinaus auf die hohe Schadstoffbelastung der Luft an Silvester hin. „Der Feinstaub ist zwar für unser menschliches Auge nicht sichtbar, der Gesundheit schadet er trotzdem“, heißt es. Der BN bitte daher alle Naturfreunde, auf ein eigenes Feuerwerk zu verzichten.

Müll ist ein Problem

Die Stadtverwaltung appelliert an die Eigenverantwortlichkeit der Lindauerinnen und Lindauer. Wer ein Feuerwerk zünden möchte, sollte nur größere und freie Flächen nutzen. „Bei aller Festesfreude und Partystimmung sollte sich jeder so verhalten, dass die Gesundheit und das Eigentum anderer nicht gefährdet werden“, schreibt die Stadt. Darüber hinaus bittet sie die Bürger, ihren Müll nicht einfach liegen zu lassen, sondern einzusammeln und korrekt zu entsorgen.