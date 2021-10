Diebstahl auf dem Gelände der Corona-Teststation

Mitarbeiter der Corona-Teststation in der Bösenreutiner Steig in Lindau haben der Polizei Lindau den Diebstahl einer Box am Zaun des Geländes der Corona-Teststation gemeldetentwendet. In dieser befanden sich ein Schlüssel sowie ein Transponder mit Zugang auf das Gelände. Die Schlösser wurden dem Polizeibericht zufolge bereits durch den Betreiber gewechselt, sodass die entwendeten Gegenstände wertlos sind. Die Polizei Lindau ermittelt nun wegen Diebstahl. Dieser ereignete sich im Zeitraum vom Donnerstagabend, 14. Oktober, bis zum späten Freitagnachmittag, 15. Oktober. Zeugen, die in besagten Zeitraum etwas an dem Corona-Testgelände beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 zu melden.