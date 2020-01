Diebe wollen mehrere Roller kurzschließen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag Roller geklaut, beschädigt und stehen lassen. Offenbar hatten sie versucht, die Motorräder kurzzuschließen.

Einer der Roller wurde in der Blaukreuzstraße entwendet, wie die Polizei schreibt. Später wurde er dann beschädigt in der Bazienstraße bei der Schule wieder aufgefunden. „Offensichtlich waren die Kabel am Zündschloss manipuliert worden“, so die Polizei. Ein weiterer Motorroller wurde im Heuriedweg entwendet und bei der Kfz-Zulassungsstelle stehen gelassen. Auch hier wurde versucht das Zündschloss zu überbrücken. Die Polizei hofft auf Zeugen.